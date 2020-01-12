流感疫情農曆春節將進入高峰 新北備90萬2千劑疫苗

流感疫苗持續施打中，本月起已開放所有公費對象全面施打，新北市長侯友宜今天也到永和區永和國民小學，關心市民施打流感疫苗，同時慰勉醫護同仁的辛勞。新北市衛生局表示，流感疫情將在農曆春節進入高峰，由於施打完疫苗要約兩周才會產生抗體，一定要在假期前施打，目前新北備妥90萬2千劑疫苗提供。

新北市從去年12月8日起，排定65歲以上及滿6個月學齡前幼兒等高危險族群為優先施打對象，至去年12月27日校園學生族群已全部施打完畢，且今年1月1日已開放所有公費對象全面施打。由於農曆過年將至，新北市衛生局疾病管制科長許玉芬說，根據中央預估，疫情在農曆春節將進入高峰，由於施打完要約兩周才會產生抗體，一定要在假期前施打。

侯友宜表示，目前流感疫苗已打了將近7成，還沒有施打的人要趕快出來打，50歲以上的民眾都已全部可施打流感疫苗，目前疫苗的劑量也夠，另外不但可施打流感疫苗，同時也可做簡易的牙齒、口腔健康檢查、簡易聽診，讓長輩關心健康。

新北市為擴大保護對象，另行採購疫苗，將設籍新北市中低收、低收入戶及身心障礙者，與本市國中小、高中職、五專教職員工、產後護理的家非醫事之工作人員、登記且實際從事的居家型托育保姆、警察局派出所人員及客運司機等也一併納入。