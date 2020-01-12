新厚紙板票匭選民投票好空虛 選委會：造價便宜重量輕

你有注意到今年選舉使用的票匭嗎？有網友在網路上反應覺得今年投票是投在水果紙箱裡，表示不像以往是塑膠的票匭，用厚紙板做的票匭「感覺投下去的好像是廢票」，但選委會說明，其實幾年前就已有使用紙製票匭，只是數量不多，舊有的票匭逐年淘汰，可能今年換的多了，民眾感覺比較強烈。

台南市選委會表示，「投在紙箱裡的票絕不會是廢票」，因為舊有的塑膠票匭比較重，而且造價貴，幾年才用一次，從幾年前開始，中選會就決定改用紙票匭，只要舊的不堪用要汰換，就改用新的紙板製票匭，一方面紙票匭的造價只有塑膠的1/20，同時重量也輕很多，特別是現在公務機關女性的比率高，在承辦選務時也是女性多，在布置或選後收回票匭時，才不至於搬不動。

由於每次選舉的選票都有很多張，不少選民在投票時擔心投錯，都相當謹慎、緊張，而沒有注意到票匭的形式，但還是有網友表示今年遇到投票所內的票匭是紙箱，覺得自己好像把票投在水果箱內。