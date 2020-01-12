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新厚紙板票匭選民投票好空虛 選委會：造價便宜重量輕

2020-01-12 12:49聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

你有注意到今年選舉使用的票匭嗎？有網友在網路上反應覺得今年投票是投在水果紙箱裡，表示不像以往是塑膠的票匭，用厚紙板做的票匭「感覺投下去的好像是廢票」，但選委會說明，其實幾年前就已有使用紙製票匭，只是數量不多，舊有的票匭逐年淘汰，可能今年換的多了，民眾感覺比較強烈。

台南市選委會表示，「投在紙箱裡的票絕不會是廢票」，因為舊有的塑膠票匭比較重，而且造價貴，幾年才用一次，從幾年前開始，中選會就決定改用紙票匭，只要舊的不堪用要汰換，就改用新的紙板製票匭，一方面紙票匭的造價只有塑膠的1/20，同時重量也輕很多，特別是現在公務機關女性的比率高，在承辦選務時也是女性多，在布置或選後收回票匭時，才不至於搬不動。

由於每次選舉的選票都有很多張，不少選民在投票時擔心投錯，都相當謹慎、緊張，而沒有注意到票匭的形式，但還是有網友表示今年遇到投票所內的票匭是紙箱，覺得自己好像把票投在水果箱內。

選委會表示，汰換都是採逐步漸進，塑膠匭舊了不勘用才會換新，而且新的紙票匭在使用一次後就不再使用，成為回收資源垃圾，因為紙票匭上有張貼紙條，不適合再使用，以台南市來說，今年汰換的比率較高，大約接近1/3的票匭換成新的，所以選民比較有感。所有紙票匭都是由中選會統一訂製，絕對不是拿水果紙箱充數。

今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。...
今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。圖/本報資料照片
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今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。...
今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。圖/本報資料照片
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今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。...
今年不少投開票所的票匭都更換為新式的厚紙板製票匭，圖為洪秀柱在東區德高國小投票。圖/本報資料照片
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選委會投票

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