環狀線春節前通車有望？ 北市府：有把握拿到通車函

新北捷運環狀線通車時間備受外界關注，本月5日進行履勘時模擬故障事件，卻發生「故障車」煞車咬死，導致全體人員卡在車上近1小時，交通部要求台北市捷運局釐清異常後，再說服履勘委員；北市捷運局長張澤雄今表示，目前仍有小瑕疵要改善，將與台北捷運公司合作完成測試，有把握在春節前拿到交通部的通車核定函，再由雙北市長決定通車日期。

環狀線第一階段5日進行履勘，演練「八車連結救援行動」時，原本要模擬故障事件，未料卻因「故障車」的車門異常開啟，導致煞車咬死，全體人員卡在車上近1小時，交通部便要求北市捷運局須找出答案、全面檢視，並說服履勘委員，釐清後才能通車。

北市府今舉辦「實現以人為本的交通願景」施政5周年成果報告記者會，由副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊及交通局、捷運局等相關單位，說明交通施政成果。

對於環狀線履勘改善情形，張澤雄表示，通車前有6個項目要改善，目前已完成5項，還有1項就是履勘時發生的列車鎖死情形，要全面檢視，針對68組列車進行3次測試，目前已測試完62組列車。

張澤雄說明，經測試僅有履勘當天的「故障車」發生鎖死情形，其他組列車都沒有問題，只有一些小瑕疵還要改善，之後跟北捷完成剩餘6組列車檢測後，再經履勘委員簽署、確認，預計下周可報請交通部核定，發出通車核定函文，再由雙北市長決定通車日期，張也強調，春節前通車是努力的目標，有把握在春節前拿到交通部核准通車函文。