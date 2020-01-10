新北農業局推動生態工法 恢復農村田園耕作

近年農村年輕人口外流，傳統水稻梯田與水圳都缺乏維護管理，導致土地荒廢無法利用，新北市農業局協助農村社區，以傳統砌石工法重新修復田埂與灌溉渠道，讓原本閒置的荒地恢復農耕，農業局表示，設備修復過程沒有使用混凝土，除減少對環境的影響，也提供生態廊道、讓野生動物有生存空間，豐富水田生態。

農業局表示，為了活絡農村經濟，以傳統砌石工法協助農村社區修復田埂、駁坎與渠道，工程依照地理、地質環境的不同，規劃適合在地特色及融入自然景觀的修復方式。例如金山八煙地區就近採取安山岩塊，剖成合適的大小，以人工搬運、圍砌，並利用清淤土泥填補砌石縫隙，融入火山地質特色與農業元素，有效提升水資源利用，恢復農作面積約20公頃。

在三芝區樂天社區與田心子農田，則採用附近的石塊堆砌田埂，考量農田景色單調且缺乏樹蔭，特別在田中栽植當地適生的茄苳樹，讓水田景觀更具特色，也提供民眾休憩遮蔭，用友善環境的設計提供生態廊道與生物生存空間，更豐富水田生態系統，相關工程也獲得行政院農委會優良農建工程獎肯定。