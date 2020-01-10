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迪化商圈年貨大街今開跑 北市府聯合稽查提「5不原則」

2020-01-10 14:46聯合報 記者郭頤／台北即時報導

一年一度的台北迪化商圈年貨大街今天開跑，上午陸續湧入採買人潮，為替民眾把關食安，台北市法務局消保官與商業處、衛生局、環保局、消防局等機關組成聯合輔導小組，即日起至1月23日止，針對食品安全、商品標示、環境整潔、消防安全等進行稽查，結果將由商業處公布於官網。

衛生局表示，由於不少年貨食品為散裝販賣，消保官將加強查核散裝食品原產地標示，防止不肖業者販賣有疑慮的食品，同時呼籲商家不販售違規食品，試吃品則須有防塵等防汙設備，冷藏及冷凍產品應依商品保存條件，提供冷藏、冷凍等冰存設備，落實衛生自主管理。

香菇是許多民眾必買年貨之一，消保官呼籲，民眾在購買香菇時，應盡量選購有產銷履歷標章及台灣香菇標章的國產香菇，品質較有保障，如要購買散裝香菇，也可再三向業者確認產地或來源，以維護自身權益。

消保官也提醒，民眾購買春聯、紅包袋、服飾、圍巾及手套等商品時，除注意價格、品質外，應留意商品標示是否完整，並把握「5不原則」，標示不清楚者不買、過於鮮豔者不買、有異味者不買、來源不明者不買、有破損者不買。

另外，消防局說明，年貨大街開跑前已實施消防演習，招商時也向攤商業者針對用火、用電做教育訓練，在地消防分隊將不定期抽查、宣導，永樂市場北側預置消防車、南京西路和民生東路則在例假日預置救災機車。

商業處表示，台北市迪化商圈發展促進會也組成地方巡邏小組，針對迪化街年貨大街的環境、衛生、安全每日巡邏，有異常狀況將立刻通報市府各局處立即處理。

台北迪化商圈年貨大街今天開跑，為替民眾把關食安，台北市法務局消保官與商業處、衛生...
台北迪化商圈年貨大街今天開跑，為替民眾把關食安，台北市法務局消保官與商業處、衛生局、環保局、消防局等機關組成聯合輔導小組，針對年貨商品進行稽查。圖／北市法務局提供
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台北迪化商圈年貨大街今天開跑，為替民眾把關食安，台北市法務局消保官與商業處、衛生...
台北迪化商圈年貨大街今天開跑，為替民眾把關食安，台北市法務局消保官與商業處、衛生局、環保局、消防局等機關組成聯合輔導小組，針對年貨商品進行稽查。記者郭頤／攝影
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年貨大街衛生局消保官迪化街

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