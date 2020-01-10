新北停車行動支付3月推新優惠 新用戶每筆打88折

新北市府去年5月推出行動支付繳納路邊停車費「月月抽萬元、首刷車滿3送10」活動，8個月來增10萬3268名新用戶加入。交通局長鍾鳴時今宣布，今年3月將再推出「行動支付小確幸、大回饋」優惠活動，以行動支付繳路邊停車費2筆，現折5元，新用戶更享每筆停車費88折優惠，不限筆數。

交通局停車營運科長許芫綺表示，「月月抽萬元、首刷車滿3送10」活動自去年5月1日推出後，行動支付繳納路邊停車費已累積達130多萬使用量，超過74萬用戶，其中有10萬3268名新用戶加入行動支付行列。

鍾鳴時表示，為持續鼓勵車主使用行動支付繳納路邊停車費，並吸引更多新車主加入，預計今年3月再推出「行動支付小確幸、大回饋」優惠活動，只要用行動支付繳路邊停車費2筆，就直接現折5元，新用戶更享每筆停車費88折優惠，不限筆數，「真的很優惠！」

許芫綺指出，先前陸續發生民眾使用行動支付繳納停車費後，家人再持單至超商重複繳費情形，造成車主得再辦理退費，未來如經開單員PDA資料比對，屬於已綁定新北市路邊停車行動支付的車號，通知單上第一段條碼處即改印提醒文字，以減少發生重複繳款情形。