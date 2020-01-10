大補湯、藥膳包 弱勢家庭年節補元氣

農曆春節是每家吃團圓飯的日子，不過弱勢家庭可能沒辦法好好吃一頓飯，新北中醫師公會響應「好日子愛心大平台」，今捐出660份十全大補湯和四神湯藥膳包給新北社會局，社會局長張錦麗說，將轉送給新住民、單親及受暴家庭。

張錦麗說，這些藥膳包將分贈給家防中心和社工科服務在案中的弱勢家庭，讓歲末天寒之際，給受服務的對象有滿滿的元氣和溫暖，也歡迎更多人響應好日子愛心大平台，帶給社會更多的愛心。

社會局說，新北中醫師公會投入各項社會公益服務，每月除了養生講座外，也在2012年成立全國第一支由中醫師組成的志願服務隊，並前往偏鄉地區義診，足跡遍及新北29行政區，更獲頒公益團體的「最佳領航奉獻獎」。

中醫師公會理事長洪啟超說，一般認為醫生都坐在診間看病，但中醫師志願服務隊成立後，舉辦各種公益活動，也到偏區義診、健康講座、巡迴教學，提供民眾獲得更多養生保健的觀念。

洪啟超表示，2017年曾捐贈新北4百份藥膳包，這次在科達製藥副總陳美玲支持下，擴大捐贈660份的十全大補湯和四神湯藥膳包，希望給弱勢家庭一些溫暖。