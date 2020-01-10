中友藝術季相聲瓦舍年度大戲 即日起贈、售票

迎接新的一年，2020中友藝術季與「相聲瓦舍」攜手於新春期間演出獨家賀歲戲碼「十五萬大軍直取西城而來」，這次瓦舍穿越章回小說，透過歷史結合時事，藉此體驗歷史文化的奧妙與言詞犀利的幽默，由三位最具代表性的知名相聲演員馮翊綱、宋少卿、黃士偉領銜演出，是一場熱鬧非凡的藝術饗宴。

中友藝術季今年已第19年，吸引超過6萬人次觀看，每年都在開賣後一周門票即已贈罄，透過相聲劇場帶給中部顧客開春好心情。

中友百貨執行董事張光貝說，中友藝術季每年吸引許多消費者踴躍觀看，且中友長期致力於藝文活動的經營，也是台中市政府認定的十大藝術亮點之一。

相聲瓦舍負責人馮翊綱最近都在海外演出，為了宣傳在中友演出的開春大戲特別飛回台中與粉絲們見面，昨還現場演唱了一段曹操的「短歌行」，渾厚有磁性的嗓音讓現場粉絲大聲叫好、欲罷不能！

十五萬大軍直取西城而來演出日期為2月21(五)至2/23(日)共5場，即日起開始贈/售票，贈/售票辦法：

●現金購票：年代售票系統現金購票1張400元，雙人套票760元，三人套票1080元(套票限購同一場次)。

●獨家滿額贈：持中友APP會員行動條碼當日累積滿5000元，贈票券1張，依此類推。(每ID每日限兌4張)。