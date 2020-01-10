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環狀線中和、橋和、板橋中山公園站 YouBike今啟用

2020-01-10 07:34聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

捷運環狀線通車在即，新北市交通局加速完成YouBike租賃站建置，讓乘客更方便銜接最後一哩路，中和區捷運中和站、捷運橋和站YouBike站分別設置了36、30車位，板橋區也新增板橋中山公園租賃站，今天同步啟用。

新北市交通局綜合規畫科長陳建成表示，新北市2014年啟用YouBike以來，迄今每日騎乘人次達10萬人次，累計總騎乘人次更已突破1億人次。捷運沿線各站的YouBike站都是車輛租借熱點，其中捷運頂溪站YouBike站，是新北市YouBike流通量最大的站點，每月平均使用高達4萬人次。

隨著捷運環狀線即將通車，第一階段路線橫跨新店、中和、板橋及新莊4個行政區共14站，交通局已在沿線站點建置YouBike站，陸續啟用。

陳建成指出，今天新增環狀線沿線3站後，全市YouBike站累計達596站，捷運中和站YouBike租賃站設在南山威力廣場前，方便民眾逛街購物租借騎乘。

交通局提醒，民眾除可在場站自動服務機登錄投保傷害險外，也可至YouBike官網https://ntpc.youbike.com.tw登錄個人資料完成投保程序，租借時請使用本人登錄的卡片，才可享有保險權益。

新北市中和區捷運中和站、捷運橋和站YouBike租賃站今天啟用。圖／新北市交通局...
新北市中和區捷運中和站、捷運橋和站YouBike租賃站今天啟用。圖／新北市交通局提供
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新北市中和區捷運中和站、捷運橋和站YouBike租賃站今天啟用。圖／新北市交通局...
新北市中和區捷運中和站、捷運橋和站YouBike租賃站今天啟用。圖／新北市交通局提供
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YouBike捷運環狀線

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