現身林昶佐選前晚會 蔡英文：大凱旋還沒來一定要投票

台北市立委第五選區(中正、萬華)無黨籍候選人林昶佐，今晚在萬華龍山寺前廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前晚會，要凝聚投票日前最後氣勢，蔡英文總統也特別從宜蘭、基隆趕場、現身力挺，蔡呼籲選民， 一定要堅定意志、不要仇恨對手，「大凱旋還沒有來，要你們去投票才會來」，不只要再把林昶佐送進國會，總統也要勝選，力拚國會過半。

除行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等民進黨大咖到場加持，蔡英文繼先前林昶佐「台灣大凱旋」造勢演唱會後，今晚再次特別趕場替林昶佐造勢站台，就為力保北市這關鍵一席，試圖撼動該區長久以來的藍綠板塊，主辦單位更公佈今晚現場湧入逾2萬名支持者，塞爆龍山寺前的廣州路，氣氛相當熱絡。

蔡英文也讚嘆現場人山人海，更稱連舞台後都是人，她說，一定要讓林昶佐再次連任，林的對手代表台灣保守、反動的力量，若不想台灣的進步力量跟改革被毀掉，「絕不能讓國民黨候選人回來拿下這一席」，她指出，林從落後拼到激戰，從激戰迎向勝選，這一席如果沒有守住，就是台灣不能往前走的最大障礙。

蔡英文也說，香港見證一國兩制的失敗，「一定要用我們的選票告訴全世界，我們不接受一國兩制，我們要自由、要民主、要改革」，呼籲選民再給蔡英文、林昶佐4年，給賴品妤跟阮昭雄一個機會，也要堅定意志、不要仇恨對手，「我們不會屈服，我們就是最勇敢的台灣人」，大凱旋還沒有來，要大家去投票才會來。

其中萬華區選票被視為林昶佐當選關鍵，不只固樁、更要催出所有選票，林昶佐也找來新北市民進黨立委候選人賴品妤和台北市立委候選人阮昭雄，一起拉抬選情，要在選前倒數時刻，凝聚最高氣勢。

林昶佐致詞時說，4年前選前晚會也辦在龍山寺前，當時約有1萬5000人，今天則有2萬人，比上次更多人站出來，不只感謝幫忙站台的蔡英文、蘇貞昌、陳其邁等人，更要感謝中正、萬華的所有鄉親，同時強調這次選戰一定會贏。