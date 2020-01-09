親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

現身林昶佐選前晚會 蔡英文：大凱旋還沒來一定要投票

2020-01-09 22:51聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市立委第五選區(中正、萬華)無黨籍候選人林昶佐，今晚在萬華龍山寺前廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前晚會，要凝聚投票日前最後氣勢，蔡英文總統也特別從宜蘭、基隆趕場、現身力挺，蔡呼籲選民， 一定要堅定意志、不要仇恨對手，「大凱旋還沒有來，要你們去投票才會來」，不只要再把林昶佐送進國會，總統也要勝選，力拚國會過半。

除行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等民進黨大咖到場加持，蔡英文繼先前林昶佐「台灣大凱旋」造勢演唱會後，今晚再次特別趕場替林昶佐造勢站台，就為力保北市這關鍵一席，試圖撼動該區長久以來的藍綠板塊，主辦單位更公佈今晚現場湧入逾2萬名支持者，塞爆龍山寺前的廣州路，氣氛相當熱絡。

蔡英文也讚嘆現場人山人海，更稱連舞台後都是人，她說，一定要讓林昶佐再次連任，林的對手代表台灣保守、反動的力量，若不想台灣的進步力量跟改革被毀掉，「絕不能讓國民黨候選人回來拿下這一席」，她指出，林從落後拼到激戰，從激戰迎向勝選，這一席如果沒有守住，就是台灣不能往前走的最大障礙。

蔡英文也說，香港見證一國兩制的失敗，「一定要用我們的選票告訴全世界，我們不接受一國兩制，我們要自由、要民主、要改革」，呼籲選民再給蔡英文、林昶佐4年，給賴品妤跟阮昭雄一個機會，也要堅定意志、不要仇恨對手，「我們不會屈服，我們就是最勇敢的台灣人」，大凱旋還沒有來，要大家去投票才會來。

其中萬華區選票被視為林昶佐當選關鍵，不只固樁、更要催出所有選票，林昶佐也找來新北市民進黨立委候選人賴品妤和台北市立委候選人阮昭雄，一起拉抬選情，要在選前倒數時刻，凝聚最高氣勢。

林昶佐致詞時說，4年前選前晚會也辦在龍山寺前，當時約有1萬5000人，今天則有2萬人，比上次更多人站出來，不只感謝幫忙站台的蔡英文、蘇貞昌、陳其邁等人，更要感謝中正、萬華的所有鄉親，同時強調這次選戰一定會贏。

面對林郁方近來高呼搶救，林昶佐再開砲痛批，他直言，中正、萬華被媒體視為超級激戰區，4年前他們成功翻轉、改變藍營鐵票倉，但對方沒有要改變，做了20年，又是國會評鑑最後一名立委，4年後又要回鍋，「大家能接受嗎？」，他也說，林郁方到處都在搶救，「支持林昶佐不用搶救」，是很有面子、很光榮的事，禮拜六大家要一起去投票所，投下6號林昶佐、3號蔡英文，也要支持賴品妤跟阮昭雄。

蔡英文今晚特別從宜蘭、基隆趕場，現身力挺林昶佐選前晚會，要力保北市關鍵一席。圖／...
蔡英文今晚特別從宜蘭、基隆趕場，現身力挺林昶佐選前晚會，要力保北市關鍵一席。圖／林昶佐競選團隊提供
分享
林昶佐今晚在萬華龍山寺前廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前晚會，要凝聚投票日前最後...
林昶佐今晚在萬華龍山寺前廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前晚會，要凝聚投票日前最後氣勢，主辦單位公佈現場湧入逾2萬名支持者，塞爆龍山寺前的廣州路，氣氛相當熱絡。記者郭頤／攝影
分享

林昶佐蔡英文2020選舉2020選舉台北市立委

延伸閱讀

陳樹菊遭酸民霸凌 她回敬：蔡英文也是4年級阿...

蔡英文狂催年輕人投票 「這場選舉為台灣年輕人...

林昶佐大車掃、選前之夜最後衝刺 競選面紙獲選...

林郁方重砲反擊林昶佐 怒嗆：好像沒有長大的小...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

火燒寮道路下雨成瀑布 地方盼改善排水

2020-01-09 20:13

瑞柑國小礦坑有嬌客 蝙蝠棲息生態豐

2020-01-09 20:10

汐止元宵提燈遊老街 邀民學彩繪燈籠

2020-01-09 20:09

淡水祖師廟送春聯 發紅包助弱勢過年

2020-01-09 20:09

秀峰扶輪社號召送年菜 獨居老人過好年

2020-01-09 20:09

新北橋梁共570構件須維修 預計今年9月底修繕完成

2020-01-09 18:52

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

新北市抽驗春節元宵應景食品5件不合格 送民眾簡易試劑

2020-01-09 17:28

藍綠要輕軌 柯文哲：無人車上路 台灣軌道建設應重檢討

2020-01-09 17:27

北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

大選年快馬加鞭審預算 北市議會通過1680億元總預算

2020-01-09 13:06

北市公布春節交管 迪化年貨大街周邊8處停車場提高費率

2020-01-09 12:22

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

新北培育13新創公司 5家獲國發基金投資

2020-01-08 23:55

侯友宜、張麗善再聯手 這回賣茂谷柑

2020-01-08 23:25

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

低收戶免費看電視 紅樹林有線下鄉服務

2020-01-08 18:56

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

緬甸歸僑協會 在新北中和華新街成立銀髮俱樂部

2020-01-09 17:24

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

點亮竹縣山城觀光 尖石、橫山入選經典小鎮

2020-01-08 23:34

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

2020-01-09 17:27

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

2020-01-08 23:34

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

東京晴空塔 現身苗栗後龍鎮

2020-01-09 14:17

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

宜蘭智慧路燈發電 可供車充電

2020-01-08 23:32

影／造橋廢棄物掩埋場重啟案 議員：誰來尊重居民

2020-01-09 15:29

桃竹苗缺血 籲投完票來捐 最多女捐血人 25年捐1600次

2020-01-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top