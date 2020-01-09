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新北橋梁共570構件須維修 預計今年9月底修繕完成

2020-01-09 18:52聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

去年南方澳大橋坍塌後，新北市政府全面檢測境內橋梁，檢測結果全新北市1311座橋梁通行皆安全無虞，但16萬個構件中，發現570個有鋼構銹蝕、混凝土裂縫等損傷劣化，今年9月底前完成修繕。

新北市工務局表示，南方澳大橋事件後，市府除了在事發後一周內針對與南方澳大橋同屬特殊型結構的16座斜張橋、鋼拱型及纜索型等橋梁，優先進行安全檢查。

而在這次檢測中，16座特殊型橋梁共檢視1644個構件，其中18個構件需進行除銹油漆、更換套管等，皆於去年12月25日完成維修改善。

而其餘1295座非特殊型的橋梁，也在去年12月31日前完成檢測，這次檢測中共檢視16萬個構件，其中發現共計570個構件有鋼構銹蝕、混凝土裂縫等損傷劣化情形。工務局養工處表示，這570個構件修繕將納入今年橋梁維修計畫，並在1年內進行經常性的維修作業，預計在今年9月底前完成修繕。

養工處指出，在這次橋梁檢測中，結果顯示全新北橋梁皆安全無虞。新北市政府自2012年起，連續獲得交通部評鑑為橋梁維護績優單位，更在2014、2017及2018年榮獲六都第一，得到交通部金路獎肯定。

養工處表示，未來市府也會每2年進行一次橋梁檢測，並以最積極態度，透過橋梁巡查機制及經常性維管掌握橋樑安全情況，讓用路人有更加安全舒適的車行環境。

新北市養工處去年底檢測新北1295座非特殊型橋梁，共檢視16萬個構件。圖／新北市...
新北市養工處去年底檢測新北1295座非特殊型橋梁，共檢視16萬個構件。圖／新北市工務局提供
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新北市養工處去年底檢測新北1295座非特殊型橋梁，共檢視16萬個構件。圖／新北市...
新北市養工處去年底檢測新北1295座非特殊型橋梁，共檢視16萬個構件。圖／新北市工務局提供
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新北市養工處檢測出570個構件需優先維管，預計今年9月底前完成修繕。圖／新北市工...
新北市養工處檢測出570個構件需優先維管，預計今年9月底前完成修繕。圖／新北市工務局提供
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南方澳大橋斜張橋

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