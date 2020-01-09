汐止元宵提燈遊老街 邀民學彩繪燈籠

汐止區公所和鄉土文化協會舉辦「提燈籠遊老街」活動，除了猜燈謎、吃湯圓，畫燈籠外，開辦彩繪燈籠教學，歡迎民眾踴躍報名。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 就要過年了，緊接著就是元宵節，今年汐止區公所和鄉土文化協會合作舉辦「提燈籠遊老街」活動，除了猜燈謎、吃湯圓，畫燈籠之外，今年加碼開辦彩繪燈籠教學，現在開始報名，額滿為止，歡迎民眾踴躍報名。

汐止鄉土文化協會理事長游坤裕表示，今年是第三年了，和往年不一樣，有汐止區公所加入擴大舉辦，彩繪燈籠遊老街2月8日登場，希望能夠將傳統的民俗文化帶動起來發揚光大。

濟德宮主委許仲宸指出，過年到了，我們在元宵的的時候會舉辦提燈籠逛老街，感謝汐止區公所、汐止鄉土文化協會帶領我們，要玩小時候的遊戲提燈籠逛老街，希望大家在元宵節當天下午一點，就能來參加我們的活動，一開始就有彩繪燈籠，歡迎大家共襄盛舉。

汐止區長陳健民說，鄉土協會及濟德宮已經連續兩年辦提燈籠遊老街的活動，那今年汐止區公所擴大舉辦，結合新北市政府、忠順廟、各里辦公處一起來合辦，那除了有往年的燈籠彩繪之外，我們增加了彩繪燈籠的比賽，當天也有猜燈謎、吃湯圓這些很傳統的活動包含在裡面，預計在1/18、1/19一共辦了七場的彩繪燈籠的教學，也歡迎有興趣的朋友可以跟公所民政課報名。

今年很榮幸又受邀來畫燈籠，也當燈籠的指導老師，因為今年是鼠年，所以主要是以鼠來做一個主題，做不一樣變化的呈現，有比較傳統水墨味道的老鼠，也有比較小朋友比較喜歡卡通圖案，像是米奇、哈姆太郎這樣子的蒼鼠的表情，都是跟今年鼠年比較應景的變化。

今年加入了汐止區公所擴大舉辦，增加了彩繪燈籠比賽，還加碼開辦彩繪燈籠教學，下個星期六日共開七個班，現在開始報名，額滿為止。