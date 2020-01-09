親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

蔡英文宜蘭造勢 喊話：不要低估與看輕對手

秀峰扶輪社號召送年菜 獨居老人過好年

2020-01-09 20:09觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

秀峰扶輪社再度號召七大扶輪社，將愛心送到汐止華山基金會，包括熱水瓶、輪椅、還有愛...
秀峰扶輪社再度號召七大扶輪社，將愛心送到汐止華山基金會，包括熱水瓶、輪椅、還有愛心年菜。 圖／觀天下有線電視提供
分享
響應華山基金會為獨居老人送年菜活動，秀峰扶輪社再度號召七大扶輪社，一起寒冬送暖，今(9)日將愛心送到汐止華山基金會，包括熱水瓶、輪椅、還有愛心年菜，希望能拋磚引玉，讓獨居長輩過好年。

秀峰扶輪社長余韋安表示，華山基金會在汐止照顧很多的長者，所以，我們秀峰扶輪社結合七個扶輪社的力量，包括汐止社、內湖社、大湖社、文湖社、天運以及台北101扶輪社資源整合，金額大概13萬元，充實華山基金會汐止愛心站的一些設備，比如說冷氣、輪椅、以及保溫瓶，還有營養品提供老人家在營養上的補助，同時也捐贈愛心年菜，希望盡微薄之力，為社會做點事。

因應老人家的需求，有些長輩身體不好，他們準備了營養品，還有像是這位阿嬤，因為家裡因素，得要獨自照顧還不到兩歲的曾孫，家裡得要有熱水瓶沖奶粉，所以，今年這七大扶輪社除了協助華山汐止站增加了這台冷氣設備，還買了熱水瓶、輪椅等物資，當然，還捐贈了年菜，這也讓長輩們很感動有社會的關懷。

華山基金會基隆新北站長陳靜宜說，就要過年了，很開心秀峰扶輪社協同六個友社一起來寒冬送暖、送愛到華山的活動，華山基金會每年過年前都會送年菜到長輩的家裡面，讓長輩可以享受到團圓的氣氛，這次集結各地的力量來幫助基隆新北區所有的年菜募集，目前年菜募集的狀況還尚缺六成，希望各界協助，將這個愛送到每位獨居長輩的手裡。

年菜汐止愛心

延伸閱讀

食譜／省時簡易電鍋年菜——東坡肉

守護孤老！捐助華山「到宅服務」 青農響應「送...

獅子會300G2區、華山基金會 陪孤老圍爐逛...

華山基金會為老人募年菜 屏市40所學校響應

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

火燒寮道路下雨成瀑布 地方盼改善排水

2020-01-09 20:13

瑞柑國小礦坑有嬌客 蝙蝠棲息生態豐

2020-01-09 20:10

汐止元宵提燈遊老街 邀民學彩繪燈籠

2020-01-09 20:09

淡水祖師廟送春聯 發紅包助弱勢過年

2020-01-09 20:09

新北橋梁共570構件須維修 預計今年9月底修繕完成

2020-01-09 18:52

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

新北市抽驗春節元宵應景食品5件不合格 送民眾簡易試劑

2020-01-09 17:28

藍綠要輕軌 柯文哲：無人車上路 台灣軌道建設應重檢討

2020-01-09 17:27

北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

大選年快馬加鞭審預算 北市議會通過1680億元總預算

2020-01-09 13:06

北市公布春節交管 迪化年貨大街周邊8處停車場提高費率

2020-01-09 12:22

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

新北培育13新創公司 5家獲國發基金投資

2020-01-08 23:55

侯友宜、張麗善再聯手 這回賣茂谷柑

2020-01-08 23:25

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

低收戶免費看電視 紅樹林有線下鄉服務

2020-01-08 18:56

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

2020-01-08 16:54

連勝文陪同邱烽堯車隊掃街 笑指2個「連勝」是好兆頭

2020-01-08 15:52

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

點亮竹縣山城觀光 尖石、橫山入選經典小鎮

2020-01-08 23:34

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

2020-01-09 17:27

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

緬甸歸僑協會 在新北中和華新街成立銀髮俱樂部

2020-01-09 17:24

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

2020-01-08 23:34

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

宜蘭智慧路燈發電 可供車充電

2020-01-08 23:32

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

東京晴空塔 現身苗栗後龍鎮

2020-01-09 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top