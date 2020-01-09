秀峰扶輪社號召送年菜 獨居老人過好年

秀峰扶輪社再度號召七大扶輪社，將愛心送到汐止華山基金會，包括熱水瓶、輪椅、還有愛心年菜。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 響應華山基金會為獨居老人送年菜活動，秀峰扶輪社再度號召七大扶輪社，一起寒冬送暖，今(9)日將愛心送到汐止華山基金會，包括熱水瓶、輪椅、還有愛心年菜，希望能拋磚引玉，讓獨居長輩過好年。

秀峰扶輪社長余韋安表示，華山基金會在汐止照顧很多的長者，所以，我們秀峰扶輪社結合七個扶輪社的力量，包括汐止社、內湖社、大湖社、文湖社、天運以及台北101扶輪社資源整合，金額大概13萬元，充實華山基金會汐止愛心站的一些設備，比如說冷氣、輪椅、以及保溫瓶，還有營養品提供老人家在營養上的補助，同時也捐贈愛心年菜，希望盡微薄之力，為社會做點事。

因應老人家的需求，有些長輩身體不好，他們準備了營養品，還有像是這位阿嬤，因為家裡因素，得要獨自照顧還不到兩歲的曾孫，家裡得要有熱水瓶沖奶粉，所以，今年這七大扶輪社除了協助華山汐止站增加了這台冷氣設備，還買了熱水瓶、輪椅等物資，當然，還捐贈了年菜，這也讓長輩們很感動有社會的關懷。

華山基金會基隆新北站長陳靜宜說，就要過年了，很開心秀峰扶輪社協同六個友社一起來寒冬送暖、送愛到華山的活動，華山基金會每年過年前都會送年菜到長輩的家裡面，讓長輩可以享受到團圓的氣氛，這次集結各地的力量來幫助基隆新北區所有的年菜募集，目前年菜募集的狀況還尚缺六成，希望各界協助，將這個愛送到每位獨居長輩的手裡。