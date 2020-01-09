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新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北家扶中心主任林夢萍今天表示，教育是弱勢家庭翻轉的機會，希望社會大眾支持，資助孩子穩定學習。今年新北家扶中心推出「安心上學」計畫「集4千助學、4千安心」，期待募集4千助學人資助4千名兒少滿足學用品、課輔、獎學金的需求，希望年節時有更多人響應紅包助學，成為孩子的貴人。

農曆年將至，11歲小昇的新年願望，是一家人聚在一起，為視障的祖父煮菜，自己可以安心上學。

小昇是隔代教養孩子，家中有五名兄弟姊妹，他排老四，多年前父親入獄，母親帶著2姊妹到外地工作，從此失聯。小昇和哥哥由視障的祖父照顧，但他祖父卻是雙眼失明，以按摩維生，養活3名就學的孫子，但近年生意慘淡，收入微薄。

就讀小四的小昇因家庭環境影響，學習上比一般孩子困難，放學後在飯桌完成作業，卻無人能指導業。看到祖父為一家生計每天辛苦工作，他會主動協助家務，他貼心說「有時候會學怎麼煮菜，這樣阿公就不會太累。他看不見，我要代替他的眼睛做很多事」。

今年小昇參加家扶中心舉辦的課輔班及親子活動，變得開朗，也終於能安心上學。孩子願望很小，卻是心中最大的幸福。家扶調查68%扶助孩子是單親家庭，10.3%為隔代教養，9.3%家長殘疾無法工作；課業輔導，扶助孩子有75.7%無人指導功課，有36.5%孩子因家境困難，不會主動向家人提出想學習或渴望培養興趣。

新北家扶主任林夢萍說，孩子沒有選擇家庭的權利，但社會可給孩子改變的契機。目前扶助約2千戶家庭，有5成家長為月收入不到2萬元的「非典型就業」。農曆年將至，呼籲各界伸出援手，小額捐款5元、10元不嫌少，千元不嫌多。

小昇常常幫忙家務。圖／新北家扶提供
小昇常常幫忙家務。圖／新北家扶提供
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小昇向目盲的祖父學習如何煮菜。圖／新北家扶提供
小昇向目盲的祖父學習如何煮菜。圖／新北家扶提供
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飯桌就是小昇的課桌。圖／新北家扶提供
飯桌就是小昇的課桌。圖／新北家扶提供
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家扶中心新北

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