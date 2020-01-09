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緬甸歸僑協會 在新北中和華新街成立銀髮俱樂部

2020-01-09 17:24聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

中華民國緬甸歸僑協會在中和「緬甸街」成立銀髮俱樂部，供年長者聚會、運動和共餐。前理事長趙麗屏表示，歸僑年紀都大，早上送孫子上學，可在俱樂部聚會、聯誼，下午再去接孫子放學。現任理事長陳清貴則說，俱樂部每周二、四中午共餐，以南洋風味餐為主，聚會兼思鄉。

市府推動銀髮俱樂部，在陳清貴等人奔走下獲市議員陳錦錠支持，提供位中和華新街15號議員服務處作為銀髮俱樂部。銀髮俱樂部揭牌後，在陳汀汀、陳蕙蕙帶領下，緬甸舞蹈蓮花、點燈手勢融入動健康，中午品嘗緬甸肉羹麵。社會局主秘吳淑芳、中和區長賴俊達、市議員陳錦錠及近50名緬甸歸僑齊聚一堂。

賴俊達表示，新北市約8萬名緬甸歸僑，其中4萬人住中和，將擴大舉辦今年潑水節和點燈節，協助保留、推 動南洋文化。

1963年趙麗屏在當時國民政府號召下，18歲就從緬甸隻身到台灣讀師範大學，3年後緬甸排華，她父母也到台灣定居。1969年畢業後分發到中和國中教國文，一教就是30年，直到1998年才退休，學生有許多擔任中和區里長、代表、議員或大學系主任。

曾當選10大傑出僑的趙麗屏表示，中和南勢角有2萬多緬甸歸僑，其中1萬多人集中在華新街上，形成緬甸街，每年4月潑水節、9月點燈節最熱鬧，充滿家鄉的文化和記憶。

吳淑芳致詞表示，里里銀髮俱樂部是市府重要政策，虸讓長輩在社區內健康樂活，目前全市已成立678處。中華民國緬甸歸僑協會銀髮俱樂部是第一個由歸僑成立的據點，相信會有特色。

趙麗屏（前）在台作育英才無數，認為銀髮俱樂部對歸僑長輩極具意義。記者施鴻基／攝影
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眾人把緬甸傳統舞蹈蓮花指融入動健康，跳得不亦樂乎。記者施鴻基／攝影
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新北市中和華新街因緬甸歸僑聚集居住，又賣南洋風味餐，有「緬甸街」之稱。記者施鴻基...
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