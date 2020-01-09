緬甸歸僑協會 在新北中和華新街成立銀髮俱樂部

中華民國緬甸歸僑協會在中和「緬甸街」成立銀髮俱樂部，供年長者聚會、運動和共餐。前理事長趙麗屏表示，歸僑年紀都大，早上送孫子上學，可在俱樂部聚會、聯誼，下午再去接孫子放學。現任理事長陳清貴則說，俱樂部每周二、四中午共餐，以南洋風味餐為主，聚會兼思鄉。

市府推動銀髮俱樂部，在陳清貴等人奔走下獲市議員陳錦錠支持，提供位中和華新街15號議員服務處作為銀髮俱樂部。銀髮俱樂部揭牌後，在陳汀汀、陳蕙蕙帶領下，緬甸舞蹈蓮花、點燈手勢融入動健康，中午品嘗緬甸肉羹麵。社會局主秘吳淑芳、中和區長賴俊達、市議員陳錦錠及近50名緬甸歸僑齊聚一堂。

賴俊達表示，新北市約8萬名緬甸歸僑，其中4萬人住中和，將擴大舉辦今年潑水節和點燈節，協助保留、推 動南洋文化。

1963年趙麗屏在當時國民政府號召下，18歲就從緬甸隻身到台灣讀師範大學，3年後緬甸排華，她父母也到台灣定居。1969年畢業後分發到中和國中教國文，一教就是30年，直到1998年才退休，學生有許多擔任中和區里長、代表、議員或大學系主任。

曾當選10大傑出僑的趙麗屏表示，中和南勢角有2萬多緬甸歸僑，其中1萬多人集中在華新街上，形成緬甸街，每年4月潑水節、9月點燈節最熱鬧，充滿家鄉的文化和記憶。