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北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

公路總局今天指出，春節連假將屆，基隆及北海岸、東北角地區預估每天皆有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，都會出現大量車潮的交通「熱點」；第一區養護工程處呼籲用路人提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

台北市區監理所長袁國治指出，基隆及北海岸、東北角地區預估每天皆有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，都會出現大量車潮的交通「熱點」；第一區養護工程處呼籲用路人提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

袁國治說，基隆市位於北北基生活圈，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，春節期間，由基隆往返大台北地區的主要16條國道客運路線，平均每可發出2300餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

為改善金山萬里觀光客返回台北往年都塞車情況，今年有兩項改善錯施，交控中心主任江堅銘說，基隆基金二路和台62線路口，在假日時把號誌時相從5個縮減為4個，試行一個多月假日去看，效果還不錯。另外，基金二路分向島已打掉，金山萬里往基隆方向多加一個車道出來，春節前會實施開放，希望紓解車流，可以讓這邊的車流順暢一些。因為這裡平時上下班車多，假日也是重要觀光樞杻。

另外，水金九地區春節期間也都人潮滿滿，基隆客運1062台北─金瓜石國道客運路線加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動支援。民眾出門前可利用「公路客運乘車資訊查詢系統」網頁，出遊中可利用「iBus公路客運」App，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車資訊。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。因此，本局於台2丙線設置多處CMS(電子看板)，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

西濱快速公路台61線新豐~鳳鼻段預定於1月22日通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊；第一區養護工程處表示，春節期間基隆及周邊地區的鄉親，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61甲、台61線一路往南，即可直達新竹市。

為了滿足民眾各時段搭乘公路客運的需求，交通部公路總局已督導全國各公路客運業者務必於春節前完成車輛及駕駛員整備，並儲備充足的疏運量能，讓出外工作或就學的民眾都能夠順利地返鄉與家人團聚過節。

公路總局公布基隆北海岸、東北角春節交通易塞熱點，公布替代道路。圖／公路總局提供
公路總局公布基隆北海岸、東北角春節交通易塞熱點，公布替代道路。圖／公路總局提供
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公路總局公布基隆北海岸、東北角春節交通易塞熱點，公布替代道路。圖／公路總局提供
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基隆國道客運春節

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