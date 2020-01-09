北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

公路總局今天指出，春節連假將屆，基隆及北海岸、東北角地區預估每天皆有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，都會出現大量車潮的交通「熱點」；第一區養護工程處呼籲用路人提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

台北市區監理所長袁國治指出，基隆及北海岸、東北角地區預估每天皆有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，都會出現大量車潮的交通「熱點」；第一區養護工程處呼籲用路人提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

袁國治說，基隆市位於北北基生活圈，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，春節期間，由基隆往返大台北地區的主要16條國道客運路線，平均每可發出2300餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

為改善金山萬里觀光客返回台北往年都塞車情況，今年有兩項改善錯施，交控中心主任江堅銘說，基隆基金二路和台62線路口，在假日時把號誌時相從5個縮減為4個，試行一個多月假日去看，效果還不錯。另外，基金二路分向島已打掉，金山萬里往基隆方向多加一個車道出來，春節前會實施開放，希望紓解車流，可以讓這邊的車流順暢一些。因為這裡平時上下班車多，假日也是重要觀光樞杻。

另外，水金九地區春節期間也都人潮滿滿，基隆客運1062台北─金瓜石國道客運路線加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動支援。民眾出門前可利用「公路客運乘車資訊查詢系統」網頁，出遊中可利用「iBus公路客運」App，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車資訊。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。因此，本局於台2丙線設置多處CMS(電子看板)，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

西濱快速公路台61線新豐~鳳鼻段預定於1月22日通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊；第一區養護工程處表示，春節期間基隆及周邊地區的鄉親，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61甲、台61線一路往南，即可直達新竹市。