大選年快馬加鞭審預算 北市議會通過1680億元總預算

台北市議會昨審查109年度總預算案，因適逢大選年，議員們拚輔選，趕在今天休會前，經過4輪政黨協商，昨晚挑燈夜戰，審完總預算；歲出原列1683.88億元，議會通過1680.02億元，僅小刪3.86億元，且朝野多有共識，無進行預算表決，其中市長第二預備金原列9.65億元，刪減2.25億元，給予7.40億元。

藍綠議員指出，今年是大選年，因議員身負輔選任務，選情激烈，若沒有太大爭議的預算案，不會特別嚴審，原本議員有意見的，包括二備金和少部分幾個交通、教育委員會的預算案外，經過政黨協商，大多尊重委員會的決議，且柯文哲也沒有要強行通過的法案，原預計要表決的案子，也在政黨協商達時成不表決的共識。

這次預算案政黨協商從前天開始，陸續經過4輪討論，昨晚9時進行最後一輪攻防，送大會討論。包括109年度台北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、108年度台北市總預算第二次追加減預算案、台北都會區大眾捷運系統特別預算案等，昨天深夜11時55分完成三讀，審議通過，今天起休會，下會期4月15日開議。

其中，歲出原列1683.88億元，審議結果計列1680.02億元，刪減3.86億元，主要刪減項目為購置崇仁新村改建基地設置身心障礙服務房地費0.22億元，全數刪除。

另外，觀傳局辦理「台北最High新年城－跨年系列活動」企劃執行及行銷宣傳等相關業務原列6000萬元，刪減2700萬，准給予3300萬元；辦理社區整合照顧服務方案原列0.55億元，刪減0.21億元，准列0.34億元。被剛最多的是第二預備金，原列9.65億元，刪減2.25億元，准列7.40億元。