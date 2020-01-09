大選年快馬加鞭審預算 北市議會通過1680億元總預算
台北市議會昨審查109年度總預算案，因適逢大選年，議員們拚輔選，趕在今天休會前，經過4輪政黨協商，昨晚挑燈夜戰，審完總預算；歲出原列1683.88億元，議會通過1680.02億元，僅小刪3.86億元，且朝野多有共識，無進行預算表決，其中市長第二預備金原列9.65億元，刪減2.25億元，給予7.40億元。
藍綠議員指出，今年是大選年，因議員身負輔選任務，選情激烈，若沒有太大爭議的預算案，不會特別嚴審，原本議員有意見的，包括二備金和少部分幾個交通、教育委員會的預算案外，經過政黨協商，大多尊重委員會的決議，且柯文哲也沒有要強行通過的法案，原預計要表決的案子，也在政黨協商達時成不表決的共識。
這次預算案政黨協商從前天開始，陸續經過4輪討論，昨晚9時進行最後一輪攻防，送大會討論。包括109年度台北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、108年度台北市總預算第二次追加減預算案、台北都會區大眾捷運系統特別預算案等，昨天深夜11時55分完成三讀，審議通過，今天起休會，下會期4月15日開議。
其中，歲出原列1683.88億元，審議結果計列1680.02億元，刪減3.86億元，主要刪減項目為購置崇仁新村改建基地設置身心障礙服務房地費0.22億元，全數刪除。
另外，觀傳局辦理「台北最High新年城－跨年系列活動」企劃執行及行銷宣傳等相關業務原列6000萬元，刪減2700萬，准給予3300萬元；辦理社區整合照顧服務方案原列0.55億元，刪減0.21億元，准列0.34億元。被剛最多的是第二預備金，原列9.65億元，刪減2.25億元，准列7.40億元。
至於包括稅金在內的歲入部分，原列1637.61億元，審議結果計列1647.14億元，增加9.53億元，主要是設定地上權案、聯醫基金累積賸餘繳庫和處理一般廢棄物及一般事業廢棄物所收成本費等。主計處表示，歲入歲出相抵計差短32.88億元，全數以移用前年度歲計賸餘予以彌平。
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