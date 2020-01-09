親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選戰倒數2天！投錯會後悔4年 快來惡補你家選區候選人

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

北市公布春節交管 迪化年貨大街周邊8處停車場提高費率

2020-01-09 12:22聯合報 記者郭頤／台北即時報導

農曆年節將至，台北市交通局今公布春節期間交管措施，規劃春節前、疏運(收假)期間、春節假期3階段交管，將由警方加強執法、疏導易壅塞路段，並進行號誌調整，另外明天開跑的迪化商圈年貨大街，周邊8處停車場將提高費率，而連接中正橋的重慶南路高架橋23日21時開拆，提醒駕駛人須改道行駛。

今年春節連續假期自1月23日至29日止共計7天，交通局交治科長王湮筑說明，考慮春節前，民眾有採買年貨、尾牙和送禮等交通需求，將加強交通管制和號誌調整，返鄉(收假)疏運期間，則加強督導公車業者車輛保養和駕駛員管理，至於春節期間，民眾出門走春，到各旅遊景點或廟宇時，可多搭乘大眾運輸前往，避免壅擠車潮。

交通局表示，預計春節前一周趕買年貨及年節送禮的人、車潮將陸續湧現，市區路段下午14時至20時車流多較為壅塞，在迪化街、後火車站、建國花(玉)市、萬大路批發市場、濱江市場和內湖批發賣場等地，將調整號誌運作，提早啟用尖峰號誌，以紓緩車流。

春節連假期間，市區公車一般路線(非假日停駛路線)依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘依一般日班次減半行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

迪化商圈年貨大街明天登場，明天起至1月23日，迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園等8處）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元，同時加密周邊公車路線班次。

至於23日重慶南路高架橋拆除作業動工，交通局提醒，從台北端上下橋的汽車駕駛須改由水源快速道路行駛，機車族則開放廈門街114巷單側雙向通行，預計1月27日19時拆除工程結束後，全面恢復重慶南路三段雙向三車道通行。

※相關詳細交管措施可參考北市交通局官網（https://www.dot.gov.taipei/）

台北市迪化商圈年貨大街明天開跑，周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園等8處...
台北市迪化商圈年貨大街明天開跑，周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園等8處）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元。圖／ 聯合報系資料照
分享

春節年貨大街公車

延伸閱讀

南韓逾5成企業發春節獎金 平均台幣2.2萬元

迎接出遊人潮 高雄渡輪公布春節最新航班

蘇花改春節大考驗　預估大年初二到初四、收假前...

春節期間躲塞車 台北市交通措施看這裡

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

新北培育13新創公司 5家獲國發基金投資

2020-01-08 23:55

侯友宜、張麗善再聯手 這回賣茂谷柑

2020-01-08 23:25

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

低收戶免費看電視 紅樹林有線下鄉服務

2020-01-08 18:56

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

2020-01-08 16:54

連勝文陪同邱烽堯車隊掃街 笑指2個「連勝」是好兆頭

2020-01-08 15:52

更生新北分會辦特賣 助弱勢更生家庭過好年

2020-01-08 14:38

台日友好！東武白老虎站長 守護台鐵南港站

2020-01-08 14:19

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

2020-01-08 15:33

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

2020-01-08 13:30

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47

台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

立榮與華信春節運能已達極限 澎縣府籲鄉親善用台華輪

2020-01-08 14:23

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

種電變養雞場？ 台南百餘白河鄉親拉布條抗議

2020-01-08 18:14

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

影／高雄農改場一年一會來了 今年迎賓花海有歐風情調

2020-01-08 18:14

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

除捷運綠線、汙水下水道工程 桃市道路春節全面禁挖

2020-01-08 15:25

竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

2020-01-08 17:33

影／鍋壺瓢盆、三太子都來了！蔡英文彰化掃街即景

2020-01-08 14:12

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

安心過年！年終、薪水無虞 雲林縣府提前發放入帳

2020-01-08 16:00

南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

雲林選票運抵 預計投票當天晚上8時完成開票

2020-01-08 12:46

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

2020-01-08 14:35

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

2020-01-08 13:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top