北市公布春節交管 迪化年貨大街周邊8處停車場提高費率

農曆年節將至，台北市交通局今公布春節期間交管措施，規劃春節前、疏運(收假)期間、春節假期3階段交管，將由警方加強執法、疏導易壅塞路段，並進行號誌調整，另外明天開跑的迪化商圈年貨大街，周邊8處停車場將提高費率，而連接中正橋的重慶南路高架橋23日21時開拆，提醒駕駛人須改道行駛。

今年春節連續假期自1月23日至29日止共計7天，交通局交治科長王湮筑說明，考慮春節前，民眾有採買年貨、尾牙和送禮等交通需求，將加強交通管制和號誌調整，返鄉(收假)疏運期間，則加強督導公車業者車輛保養和駕駛員管理，至於春節期間，民眾出門走春，到各旅遊景點或廟宇時，可多搭乘大眾運輸前往，避免壅擠車潮。

交通局表示，預計春節前一周趕買年貨及年節送禮的人、車潮將陸續湧現，市區路段下午14時至20時車流多較為壅塞，在迪化街、後火車站、建國花(玉)市、萬大路批發市場、濱江市場和內湖批發賣場等地，將調整號誌運作，提早啟用尖峰號誌，以紓緩車流。

春節連假期間，市區公車一般路線(非假日停駛路線)依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘依一般日班次減半行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

迪化商圈年貨大街明天登場，明天起至1月23日，迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園等8處）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元，同時加密周邊公車路線班次。

至於23日重慶南路高架橋拆除作業動工，交通局提醒，從台北端上下橋的汽車駕駛須改由水源快速道路行駛，機車族則開放廈門街114巷單側雙向通行，預計1月27日19時拆除工程結束後，全面恢復重慶南路三段雙向三車道通行。