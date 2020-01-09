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他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙，並每人發500元紅包，上宇林基隆站前店老闆楊佳明先生得知目前經費僅達7成，號召親友認捐剩餘的20桌，但目前紅包經費缺口尚缺3成約15萬，人安基金會希望各界一起踴躍捐款，能吃一頓溫飽，過一個溫暖的好年。

人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟，舉辦「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，邀請寒士（街友、社會邊緣人、獨居長輩、清寒單媽及學子家庭）約1千，上宇林基隆站前店老闆楊佳明得知目前經費僅達7成，昨天號召親友吳記實業有限公司吳家禕執行長、李媽媽家傳涼麵李庭緯、可不可熟成紅茶基隆孝一店陳弘軒及凱傑工程行潘彥凱一起認捐剩餘20桌。

人安基金會基隆平安站長周泉宥說，這些熱心有愛的商家及好友，並發放放禦寒保暖衣物等給寒士們，立委蔡適應祕書也在現場表示會幫忙協助，只希望讓寒士在過年前能夠吃ㄧ頓暖，感受團圓氣息。

為了關懷寒士，楊佳明還精心準備店內飲品，提供給現場排隊領餐的寒士飲用。楊佳明平日裡關注人安基金會不遺餘力，除不定期捐贈飲品給站內服務的寒士飲用，中元普渡時也捐贈白米。連續第3年帶動身邊的親友一起做愛心。

楊佳明說，小時後過過苦日子，可以感同身受，更鼓勵現在的年輕人能夠知福惜福，現在有一點收入，要懂得回饋社會，幫助需要的窮苦人。

「寒士吃飽30」愛心尾牙已邁入第30年，19日全台16處同時辦理，基隆場將於聖心國小廣場辦理，紅包經費缺口尚缺3成約15萬，歡迎各界一起踴躍捐款。愛心專線（02）24273323周站長。

基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙。圖／人安基金會基...
基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙。圖／人安基金會基隆平安站提供
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基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙。圖／人安基金會基...
基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙。圖／人安基金會基隆平安站提供
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基隆寒士尾牙宴將在19日席開100桌，邀請1千位寒士也能吃尾牙。圖／人安基金會基...
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基隆愛心尾牙

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