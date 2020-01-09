台北茶花展登場 1/10起5000多株茶花陽明山綻放

一年一度的台北茶花展來了，1月10日起於陽明山花卉試驗中心登場，展期10天，園區內5000多株茶花樹陸續綻放，並展出較少見的深色茶花品種，以深紅色為基底的花瓣，在不同觀賞角度及光影變化，會呈現各種風貌，喜愛茶花的民眾可把握機會，安排一趟賞花之旅。

陽明山的花卉試驗中心民國38年起就栽種茶花、蒐集品種，已蒐集超過300種、5000餘株茶花，多數樹齡超過50年，堪稱目前全台規模最大的茶花園。

台北茶花展已邁入第17年，今年主題為「拜訪椿天」，以大自然風格布置，並邀知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，透過活潑又帶點童趣的筆鋒，呈現出園區另一種風貌。

除了往年不缺席的珍藏茶花盆景，台北市公園處表示，今年也展出市面上少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，根據光影變化及觀賞角度不同，能看到不同程度的紫黑色，也常稱為「黑色」茶花，算是珍貴品種，給人神秘、高貴又帶點危險、魔幻的感覺。

今年台北茶花展將1月10日登場，開幕當天上午有音樂表演，1月10日至19日開展期間，民眾現場上臉書「台北新花漾粉絲團」打卡按讚並分享貼文或填寫問卷，可獲得精美小禮。