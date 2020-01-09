親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳樹菊挺韓遭網路霸凌 韓國瑜：為什麼肯定我就要被攻擊

台北茶花展登場 1/10起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30聯合報 記者張世杰／台北即時報導

一年一度的台北茶花展來了，1月10日起於陽明山花卉試驗中心登場，展期10天，園區內5000多株茶花樹陸續綻放，並展出較少見的深色茶花品種，以深紅色為基底的花瓣，在不同觀賞角度及光影變化，會呈現各種風貌，喜愛茶花的民眾可把握機會，安排一趟賞花之旅。

陽明山的花卉試驗中心民國38年起就栽種茶花、蒐集品種，已蒐集超過300種、5000餘株茶花，多數樹齡超過50年，堪稱目前全台規模最大的茶花園。

台北茶花展已邁入第17年，今年主題為「拜訪椿天」，以大自然風格布置，並邀知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，透過活潑又帶點童趣的筆鋒，呈現出園區另一種風貌。

除了往年不缺席的珍藏茶花盆景，台北市公園處表示，今年也展出市面上少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，根據光影變化及觀賞角度不同，能看到不同程度的紫黑色，也常稱為「黑色」茶花，算是珍貴品種，給人神秘、高貴又帶點危險、魔幻的感覺。

今年台北茶花展將1月10日登場，開幕當天上午有音樂表演，1月10日至19日開展期間，民眾現場上臉書「台北新花漾粉絲團」打卡按讚並分享貼文或填寫問卷，可獲得精美小禮。

台北市公園處補充，由於花卉試驗中心附近停車空間不多，呼籲民眾多加利用大眾運輸交通工具上山，可以搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約10分鐘，即可抵達緊臨加油站的花卉試驗中心。

「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底...
「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，不同的光影變化及觀賞角度，有別具一番高雅風格。圖／台北市公園處提供
分享
「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底...
「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，不同的光影變化及觀賞角度，有別具一番高雅風格。圖／台北市公園處提供
分享
「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底...
「台北茶花展」1月10日起登場，這次展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，不同的光影變化及觀賞角度，有別具一番高雅風格。圖／台北市公園處提供
分享

北市陽明山加油站

延伸閱讀

陽明山 明起茶花展

竹市茶花設計展登場 許修睿：讓茶花走入生活更...

無人維管活化成空 陽明山青邨神秘櫻花王枯萎

古厝也值錢 陽明山三合院3.6億元求售

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

侯友宜、張麗善再聯手 這回賣茂谷柑

2020-01-08 23:25

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

新北培育13新創公司 5家獲國發基金投資

2020-01-08 23:55

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

低收戶免費看電視 紅樹林有線下鄉服務

2020-01-08 18:56

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

2020-01-08 16:54

連勝文陪同邱烽堯車隊掃街 笑指2個「連勝」是好兆頭

2020-01-08 15:52

更生新北分會辦特賣 助弱勢更生家庭過好年

2020-01-08 14:38

台日友好！東武白老虎站長 守護台鐵南港站

2020-01-08 14:19

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

2020-01-08 15:33

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 16日晚間封閉

2020-01-08 10:27

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

2020-01-08 13:30

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

配合二溪路施工 二林鎮790戶本月15日停水8小時

2020-01-08 10:19

影／差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

2020-01-08 12:09

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

影／台東輔選狠酸賴清德 謝龍介：不快樂就回台南吧

2020-01-08 10:53

台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47

影／清大梅園梅花盛開中 珍稀6瓣梅成亮點

2020-01-08 11:10

立榮與華信春節運能已達極限 澎縣府籲鄉親善用台華輪

2020-01-08 14:23

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

種電變養雞場？ 台南百餘白河鄉親拉布條抗議

2020-01-08 18:14

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

除捷運綠線、汙水下水道工程 桃市道路春節全面禁挖

2020-01-08 15:25

影／高雄農改場一年一會來了 今年迎賓花海有歐風情調

2020-01-08 18:14

影／鍋壺瓢盆、三太子都來了！蔡英文彰化掃街即景

2020-01-08 14:12

竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

2020-01-08 17:33

南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48

安心過年！年終、薪水無虞 雲林縣府提前發放入帳

2020-01-08 16:00

前金舊警舍變「老青共居」社會住宅 實品屋搶先曝光

2020-01-08 11:58

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

品質掛保證！台南市農產運銷推出「年節水果禮盒」

2020-01-08 09:41

雲林選票運抵 預計投票當天晚上8時完成開票

2020-01-08 12:46

影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

2020-01-08 14:35

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

選戰衝刺蔡英文總統全台車隊掃今開到台中掃街

2020-01-08 12:43

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

2020-01-08 13:04

北港特一號道路動土 徐國勇：參拜媽祖更便利

2020-01-08 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top