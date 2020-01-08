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柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

台北市長柯文哲與民眾黨不分區立委候選人「學姐」黃瀞瑩今天晚上到樹林興仁夜市定點與民眾合影，也為民眾黨爭取政黨票支持，選前之夜柯文哲是否會跟鴻海創辦人郭台銘同台合體，是外界矚目焦點，柯文哲準備離開時，面對媒體追問並未回答，便快步上車離去。

不少民眾聽聞柯文哲要來夜市，難掩好奇之心，但柯文哲遲遲沒有出現，在20多分鐘後才匆匆趕來，現場工作人員表示，因路上塞車，所以柯文哲才晚到。黃瀞瑩則在7點半左右出現在興仁夜市，黃瀞瑩積極與店家、民眾打招呼握手、互動，也先告知柯文哲稍後到場，柯文哲抵達後，原本四散的民眾突然全聚集過來，也有支持者帶著柯文哲的書或是民眾黨的旗子，要柯文哲及黃瀞瑩簽名。

支持者帶著民眾黨的旗子，要柯文哲及黃瀞瑩簽名。記者江婉儀／攝影
支持者帶著民眾黨的旗子，要柯文哲及黃瀞瑩簽名。記者江婉儀／攝影
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支持者拿著民眾黨的旗子與柯文哲（左二）、黃瀞瑩（右一）合照。記者江婉儀／攝影
支持者拿著民眾黨的旗子與柯文哲（左二）、黃瀞瑩（右一）合照。記者江婉儀／攝影
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台北市長柯文哲（左一）與民眾黨不分區立委候選人「學姐」黃瀞瑩（右一）今天晚上到樹...
台北市長柯文哲（左一）與民眾黨不分區立委候選人「學姐」黃瀞瑩（右一）今天晚上到樹林興仁夜市定點與民眾合影。記者江婉儀／攝影
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柯文哲黃瀞瑩夜市

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