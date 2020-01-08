親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔猝逝 遺產處理曝光了

咖啡廳養狐狸遭檢舉疑照顧不當 北市稽查開單

2020-01-08 19:41中央社 台北8日電

北市動保處今天表示，多次接獲民眾檢舉指稱，大同區某咖啡廳飼養狐狸卻疑照顧不當，派員稽查時遭業者拒絕，事後通報警方協助，發現業者未確實提供狐狸飲水，開出勸導單。

動物保護處動物救援隊長吳晉安指出，去年10月至12月間，多次接獲民眾檢舉，指稱大同區某咖啡廳業者長期把狐狸飼養在籠內，營業時間不讓狐狸外出活動，檢舉民眾認為店家疑照顧不當，日前派員稽查時，發現有一隻狐狸飼養在店家門口的鐵籠內。

他說，動保稽查員進入店家後，出示識別證和表明來意，正準備稽查狐狸狀況時，業者態度忽然轉變，除推擠並要求稽查員離開，事後只能請警方協助，才可順利稽查。

他表示，稽查員發現業者未確實提供狐狸飲水，但狐狸健康無礙，依違反動物保護法開出勸導單，後續將派員訪查，若業者仍未改善，將開罰新台幣3000元至1萬5000元。

他指出，因狐狸非保育類動物，會派員稽查是因多次接獲民眾檢舉，至於業者疑照顧不當狀況，業者提到，關店後會讓狐狸在店內活動。

動保處表示，稽查動保案件時，稽查員會出示識別證、表明身分，若地點為民宅，會先取得屋主同意才進入，呼籲若發現有人虐待動物等違反動保法規定，可打市民專線1999通報。

咖啡廳動保法北市

延伸閱讀

信義聯勤每坪250萬 去年北市豪宅交易第2高...

春節購物高峰將至 北市賣場演練防災

每坪250萬當江蕙鄰居 創去年北市第二高價

咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班 他遭老闆痛罵開除

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

2020-01-08 16:54

連勝文陪同邱烽堯車隊掃街 笑指2個「連勝」是好兆頭

2020-01-08 15:52

更生新北分會辦特賣 助弱勢更生家庭過好年

2020-01-08 14:38

台日友好！東武白老虎站長 守護台鐵南港站

2020-01-08 14:19

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

北市外送條例三讀通過 雙北3.5萬外送員受惠

2020-01-08 00:18

北市議會重啟政黨協商 今戰柯市府二備金

2020-01-08 00:17

100元買9小塊牛肉 士林夜市又傳坑客

2020-01-08 00:09

北市年貨大街10日登場 乾貨小漲海鮮小跌

2020-01-08 00:07

變天前 晚霞分外美

2020-01-08 00:06

西區「躲貓貓」東區「展風神」 台北燈節雙主燈 白貓戲鼠寶

2020-01-08 00:04

新北易火災工廠 稽查30家有29家違規

2020-01-07 23:21

發紅包吃麥當勞 泰山弱勢孩子提前過好年

2020-01-07 19:12

企業連十年送愛心 捐新北市偏鄉午餐費

2020-01-07 19:11

汐止康寧街人車爭道 要增步道保安全

2020-01-07 19:11

水公司舊址設停車場 淡水民憂噪音等問題

2020-01-07 19:10

淡水文中四公園更新 老人小孩安全玩

2020-01-07 19:09

全國首創 北市外送平台業者管理自治條例三讀通過

2020-01-07 17:50

防工廠火災爆炸 新北稽查29家違規

2020-01-07 15:49

快檢查！新北2325名持舊式身分證 沒換領就不能投票

2020-01-07 14:18

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

2020-01-08 15:33

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

影／他拿這個要簽名 李佳芬「我嚇了一跳！」

2020-01-07 21:47

挺韓國瑜「貪食蛇」車隊 今晚橫掃南高雄

2020-01-07 22:16

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 16日晚間封閉

2020-01-08 10:27

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

2020-01-08 00:16

北市外送條例三讀通過 雙北3.5萬外送員受惠

2020-01-08 00:18

3月娃搶走造勢晚會鋒頭 讓蔡英文好吃味

2020-01-07 23:48

影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

2020-01-08 13:30

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

配合二溪路施工 二林鎮790戶本月15日停水8小時

2020-01-08 10:19

影／差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

2020-01-08 12:09

影／黃敏惠貼文影射中央「博歹賭」 鴨霸不重視嘉義市

2020-01-07 20:09

台鐵桃園段地下化 國發會審定

2020-01-07 23:43

影／台東輔選狠酸賴清德 謝龍介：不快樂就回台南吧

2020-01-08 10:53

孵全台最大巨蛋 台中拚111年動工

2020-01-07 23:42

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

影／清大梅園梅花盛開中 珍稀6瓣梅成亮點

2020-01-08 11:10

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top