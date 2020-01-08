親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔猝逝 遺產處理曝光了

修復李梅樹畫筆下地標 三峽拱橋古蹟展新貌

2020-01-08 18:41中央社 新北8日電

畫家李梅樹筆下的新北市定古蹟三峽拱橋，修復後遭批評外觀如「狗皮膏藥」。三峽區長陳文俊今天表示，工法與材料經市府文化局文資審議委員會審定，新舊色差約4、5年可融合。

1933年完工啟用的三峽拱橋，出現於畫家李梅樹的「三峽春曉」與「生命」等知名畫作，不只呈現畫筆下清晨的拱橋，更是李梅樹對三峽美好的記憶，目前登錄為市定古蹟。

被視為三峽地標的拱橋，使用80多年後，橋墩裸露，橋柱、橋梁出現裂縫、混凝土剝落鋼筋外露。因使用已久，外觀、結構都毀損嚴重，去年開始重新修復。

最近拆除施工鷹架的三峽拱橋，展露新貌卻被民眾觀察有如「貼上狗皮膏藥」，也有民眾在社群網站上批評「東一塊、西一塊，好像鬼剃頭的洞洞大橋」。

三峽區長陳文俊今天接受中央社訪問表示，爭取市府文化局與市府養護工處共新台幣1600萬元經費修復，施工前，工法與材料需經文化局文化資產審議委員會審議，施工單位也具備修復古蹟經驗。

陳文俊說，刨除原有橋梁的磨石子壁面重新抹水泥最快，但文資委員認為，過程會影響橋梁結構安全，核定修補破損與裂縫施工，以維護古蹟結構安全，因此以吊掛方式施工。

陳文俊表示，6日文資委員到場勘查，對橋梁新舊色差表示，經4至5年後自然會融合新舊痕跡看不出來。對部分修補工法也提供意見要求廠商改善。工程儘速趕在19日農曆春節前通行，以利採買年貨與當地交通。

市府文化局表示，都有會勘與督導，將請施工單位1星期後提出三峽拱橋立面色差不一致、部分立面有黑色線條，及弧線線條不平順等缺失改善方案，施工單位改善後文資委員再現勘確認。

修復文化局古蹟

延伸閱讀

川普改口：不炸伊朗古蹟了

1.46億噸 三峽船閘去年通過量新高

聯合國警告 美若炸伊朗古蹟 將吃戰爭罪

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

汐止替代役動員大掃除 八十歲獨老好感動

2020-01-08 18:55

平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54

北捷體貼輪椅族 台北車站、市政府站新增照護床

2020-01-08 18:28

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

2020-01-08 16:54

連勝文陪同邱烽堯車隊掃街 笑指2個「連勝」是好兆頭

2020-01-08 15:52

更生新北分會辦特賣 助弱勢更生家庭過好年

2020-01-08 14:38

台日友好！東武白老虎站長 守護台鐵南港站

2020-01-08 14:19

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

北市外送條例三讀通過 雙北3.5萬外送員受惠

2020-01-08 00:18

北市議會重啟政黨協商 今戰柯市府二備金

2020-01-08 00:17

100元買9小塊牛肉 士林夜市又傳坑客

2020-01-08 00:09

北市年貨大街10日登場 乾貨小漲海鮮小跌

2020-01-08 00:07

變天前 晚霞分外美

2020-01-08 00:06

西區「躲貓貓」東區「展風神」 台北燈節雙主燈 白貓戲鼠寶

2020-01-08 00:04

新北易火災工廠 稽查30家有29家違規

2020-01-07 23:21

發紅包吃麥當勞 泰山弱勢孩子提前過好年

2020-01-07 19:12

企業連十年送愛心 捐新北市偏鄉午餐費

2020-01-07 19:11

汐止康寧街人車爭道 要增步道保安全

2020-01-07 19:11

水公司舊址設停車場 淡水民憂噪音等問題

2020-01-07 19:10

淡水文中四公園更新 老人小孩安全玩

2020-01-07 19:09

全國首創 北市外送平台業者管理自治條例三讀通過

2020-01-07 17:50

防工廠火災爆炸 新北稽查29家違規

2020-01-07 15:49

快檢查！新北2325名持舊式身分證 沒換領就不能投票

2020-01-07 14:18

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

影／時機敏感！波音737客機在伊朗墜毀 機上有180人

2020-01-08 11:44

謝長廷說楊蕙如與李佳芬一起看棒球 李艷秋曝真相

2020-01-08 00:53

伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊

2020-01-08 07:35

伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄

2020-01-08 09:25

越南清純學生妹自拍爆紅 網直呼：有初戀的感覺

2020-01-07 21:59

NBA／安東尼準絕殺暴龍 詹皇：他過氣了嗎？

2020-01-08 11:20

半空化為火球！客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

2020-01-08 13:24

伊朗宣稱展開報復 美駐伊拉克空軍基地遭火箭攻擊

2020-01-08 07:39

開年新變數》伊朗竟回擊美軍基地！它為何做出讓國際都看走眼的決定？

2020-01-08 16:14

175名博士連署提蔡英文論文3疑點 蔡辦：鬧劇該結束

2020-01-07 20:03

伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

2020-01-08 10:45

伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害

2020-01-08 08:29

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

孫大千：民進黨準備在台開啟「綠色文字獄」了嗎？

2020-01-08 08:36

發現2符合武漢旅遊肺炎通報 疾管署擬列法定傳染病

2020-01-08 14:43

台積削減逾二成產能？ 外資揭華為砍單內幕

2020-01-07 23:35

NBA／傷兵驚魂連續打擊 湖人輕取尼克蒙陰影

2020-01-08 14:18

影／飛行紀錄無異常、機師未求救 客機墜伊朗不單純？

2020-01-08 16:58

怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址

2020-01-08 08:18

韓國瑜宜蘭造勢突從舞台消失 黃暐瀚解密：結局超暖心

2020-01-08 11:35

台股亮起三個警示燈…

2020-01-08 00:49

學測自然4時事必考！題目看不懂 全靠這一招

2020-01-08 08:00

台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光

2020-01-08 00:05

伊朗官媒：飛彈攻擊美軍基地造成80名美軍喪生

2020-01-08 14:30

林靜儀叛國說、查水表 前外交官：這根本就是朕即國家

2020-01-08 06:33

他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低消全傻眼

2020-01-08 11:11

扁到處助選 法界批：前任元首不守法、現任元首不執法

2020-01-07 20:13

警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰

2020-01-08 10:58

川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明

2020-01-08 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top