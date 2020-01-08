修復李梅樹畫筆下地標 三峽拱橋古蹟展新貌

畫家李梅樹筆下的新北市定古蹟三峽拱橋，修復後遭批評外觀如「狗皮膏藥」。三峽區長陳文俊今天表示，工法與材料經市府文化局文資審議委員會審定，新舊色差約4、5年可融合。

1933年完工啟用的三峽拱橋，出現於畫家李梅樹的「三峽春曉」與「生命」等知名畫作，不只呈現畫筆下清晨的拱橋，更是李梅樹對三峽美好的記憶，目前登錄為市定古蹟。

被視為三峽地標的拱橋，使用80多年後，橋墩裸露，橋柱、橋梁出現裂縫、混凝土剝落鋼筋外露。因使用已久，外觀、結構都毀損嚴重，去年開始重新修復。

最近拆除施工鷹架的三峽拱橋，展露新貌卻被民眾觀察有如「貼上狗皮膏藥」，也有民眾在社群網站上批評「東一塊、西一塊，好像鬼剃頭的洞洞大橋」。

三峽區長陳文俊今天接受中央社訪問表示，爭取市府文化局與市府養護工處共新台幣1600萬元經費修復，施工前，工法與材料需經文化局文化資產審議委員會審議，施工單位也具備修復古蹟經驗。

陳文俊說，刨除原有橋梁的磨石子壁面重新抹水泥最快，但文資委員認為，過程會影響橋梁結構安全，核定修補破損與裂縫施工，以維護古蹟結構安全，因此以吊掛方式施工。

陳文俊表示，6日文資委員到場勘查，對橋梁新舊色差表示，經4至5年後自然會融合新舊痕跡看不出來。對部分修補工法也提供意見要求廠商改善。工程儘速趕在19日農曆春節前通行，以利採買年貨與當地交通。

市府文化局表示，都有會勘與督導，將請施工單位1星期後提出三峽拱橋立面色差不一致、部分立面有黑色線條，及弧線線條不平順等缺失改善方案，施工單位改善後文資委員再現勘確認。