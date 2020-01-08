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平溪新住民多 地方推動設關懷據點

2020-01-08 18:54觀天下 記者蕭皓文／平溪報導

平溪區菁桐社區推動新住民關懷，邀請婦女大學的新住民老師帶大家製作越式煎餅，讓在地...
平溪區菁桐社區推動新住民關懷，邀請婦女大學的新住民老師帶大家製作越式煎餅，讓在地的多元族群能團結，分享生活。 圖／觀天下有線電視提供
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平溪區的菁桐坑是由白石、菁桐、薯榔三里組成，今年度菁桐社區推動新住民關懷，今(8)日邀請婦女大學的新住民老師帶大家製作越式煎餅，未來希望活用薯榔市民活動中心作為新住民關懷據點，讓在地的多元族群能團結，分享生活。

菁桐里長鄭賢良表示，平溪區的新住民比例不少，許多外籍配偶來台都已十、二十年，國台語都相當能適應，但是在台灣沒有故鄉的親人，菁桐社區期盼新年度能推動新住民關懷，讓多元族群能團結共融。

薯榔里長潘隆裕表示，目前薯榔市民活動中心有許多空的使用時段，考量菁桐市民活動中心課程較多，希望能在薯榔里設新住民關懷據點，發揮菁桐坑共融的理念，也誠摯邀請在地新住民能一同加入，彼此關懷。

為了宣傳新住民據點的計畫，今天菁桐社區志工尾牙，特地邀請婦女大學的老師，教導阿嬤們製作越式煎餅，不但自己製作麵團，還加上越南料理不可或缺的九層塔葉，利用異國調理方式放入煎餅中呈現不同口味。

為了宣傳新住民據點的計畫，今天菁桐社區志工尾牙，特地邀請婦女大學的老師，教導阿嬤們製作越式煎餅，不但自己製作麵團，還加上越南料理不可或缺的九層塔葉，利用異國調理方式放入煎餅中呈現不同口味。

煎餅在鍋上翻炒後，加上老師特調的辣醬，香噴噴的異國美食吸引大家的嗅覺，希望在地新住民日後也能一起加入關懷據點的計畫，一同做美食、藝術娛樂，並交流不同文化與在台灣的故事。

新住民平溪越南

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