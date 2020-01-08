冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

淡水一信在北海岸六區舉辦弱勢關懷的活動，理事主席麥勝剛更到長輩家中關懷及發春節紅包，要給1,480戶低收家庭迎新年。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 在地深耕多年的淡水一信，今(8)日在北海岸六區舉辦弱勢關懷的活動，除各個分社發放春節的紅包給淡水、八里、三芝、石門、金山、萬里的低收入家庭外，理事主席麥勝剛更到長輩家中關懷及發春節紅包，要給1,480戶低收家庭迎新年。

淡水第一信用合作社總社由理事主席麥勝剛親自帶隊親手將紅包發送到弱勢民眾的手中，深耕在地多年的，今天上午在總社以及其他分社，包括八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動。

淡水一信理事主席 麥勝剛表示，發送紅包，要給1,480戶低收家庭，總共發送二百二十餘萬元希望在歲末寒冬之際，給弱勢的家庭一個實質的幫助，而每戶都可以領到1500元紅包。

除了在總社及各區分行發送慰問金之外，理事主席麥勝剛，更是在寒冷的天氣當中，親自來到了淡水區真理街，弱勢居民當中，來關懷這裡的長者，雪中送炭，讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方基層的弱勢者，讓低收入戶可以過個溫暖的年節。

理事主席麥勝剛也表示，多年來秉持著取之於地方，用之於地方的企業理念，致力於地方回饋，弱勢關懷，在前年淡水一信一舉榮獲金融業最高榮譽獎項的第九屆「菁業獎」的雙料獎項：「最佳合作金融獎」特優獎及「最佳社會責任獎-基層金融組」優等獎的殊榮。先前該社已榮獲第五屆及第七屆，連同本次第九屆，該社已有3屆榮獲「最佳合作金融獎」特優獎，希望藉此可以達到拋磚引玉的效果，喚起社會更多的愛心，給需要幫助的民眾。