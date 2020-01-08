命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

新北市民政局今推出2020年農民曆電子書，提供嫁娶好日子線上查詢，並以手繪插繪風格詮釋幸福意象。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 新北市民政局今推出2020年農民曆電子書，除了提供嫁娶好日子線上查詢外，還以手繪插繪風格詮釋安居樂業的幸福意象，經統計，今年適合訂婚嫁娶共有188日，提供給準新人參考。

喜迎庚子年，正逢雙春兼閏月，民間有「喜上加喜，嫁娶大好年」之說，而今年「嫁娶好月」排名第一為國曆8月共有20天，位居各月之冠，其次為4月18天、2月、3月及7月排名第3共17天適合訂婚嫁娶。

民政局表示，去年新北結婚對數，8月僅有991對結婚新人，為各月最低，今年在吉日加持下，結婚對數有望攀升。而在習俗上，清明首重祭祖掃墓避免嫁娶，不過今年的清明假期4月2日至5日「天天是好日」，因此，不少婚宴業者也趁勢推出精省方案。

除了訂婚嫁娶的日子外，生肖歲運級學業祈福也是年輕人會關注的重要參考指標，就讀師範大學文傳播說是學位的蕭同學說，每次考試或期末報告前，都會挑個祈神好日到附近文昌帝君參拜，祈求學業順利。

另外，命理大師謝沅瑾也指出，今年生肖運勢前三名為牛、羊、雞，最差者依序為馬、鼠、兔（男性）。謝沅瑾表示，屬牛者今年有貴人相助，事業與人際關係極佳，財運旺盛。

屬馬者沖太歲，做事容易生禍端，建議遇到事情需平心靜氣，切莫衝動；屬鼠者因本命值太歲，建議到廟宇安太歲祈求流年平安。

至於大家最關心的桃花運勢，謝沅瑾則表示，今年屬猴者貴人運加身，除帶財運外，桃花與人緣也連帶旺。桃花最差的則是屬兔的男性，因本命刑太歲，在感情方面影響很大，對於不實的感情承諾應保持理性判斷，以免受挫。