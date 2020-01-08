低收戶免費看電視 紅樹林有線下鄉服務

淡水、北海岸地區的有線電視業者紅樹林有線電視從金山區公所開跑，開設專櫃辦理低收戶申請下鄉收件。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為照顧低收戶的免費收視權益，今(8)日淡水、北海岸地區的有線電視業者紅樹林有線電視從金山區公所開跑，開設專櫃辦理低收戶申請下鄉收件，下週還會到石門、三芝及萬里區，歡迎北海岸有需要的低收戶鄉親就近辦理申請事宜。

金山區長陳國欽說，市府推動低收入戶免費收看有線電視，不過因為低收證明是每年重新核發，免費收視也必須每年重新申請，好在淡水、北海岸地區的有線電視業者紅樹林有線電視，選在一年一度重新核發低收證明的年初開始下鄉收件服務，首站就選在金山區公所，今年度金山區核發的低收家戶共有136戶，民眾也趁著紅樹林有線電視的下鄉便民服務，一早就把握機會就近來申請辦理，相當踴躍。

低收入戶申辦免費收視必須憑身分證及低收證明文件辦理，低收證明每年重新評估並核發，紅樹林有線電視也針對低收的免費收視每年重新收件，為了讓偏遠服務區的低收家戶更方便，不僅會到北海岸各區公所巡迴收件，低收家戶若是錯過了所在地區的收件，還可以有鄰近區公所的巡迴收件服務可以選擇。

紅樹林有線電視業務代表呂子達說，下週紅樹林有線電視在北海岸地區將還有三場的低收收件服務，1/14在石門區公所、1/15在三芝區公所、1/16在萬里區公所，都是上午10點到12點的專櫃收件，歡迎有需要的低收家戶在服務時間內前往申請辦理，一年申請一次，別讓自身權益睡著了。