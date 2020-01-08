三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

新北市政府參加第7屆台灣景觀大賞比賽，工務局「串聯瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規畫設置自行車道」奪下環境規畫設計類傑出獎，新工處長祝惠美今向市府獻獎。其中自行車道主體工程預計明年1月完工。

舊三貂嶺隧道與三瓜子隧道位在新北市牡丹、三貂嶺間，曾是台鐵宜蘭線支線，早年載煤、載客，已封閉35年，卻因此保留生態樣貌，隧道內自成體系，所以設計上選擇高架棧道方式建置自行車道，以不破壞自然共存空間為原則，盡量展現隧道歷史感與基隆河岸沿線風光。

未來三貂嶺舊隧道自行車道完工後，希望可連結猴硐至三貂嶺、牡丹至貢寮2大遊憩路線，串連「青春山海線」，民眾騎自行車欣賞美景時，也能體驗歷史活教材，帶動瑞芳、雙溪觀光。

祝惠美說，舊三貂嶺隧道與三瓜子隧道去年5月公告為歷史建物，設計須具可逆性、最小干預性，在25件作品中脫穎而出能獲獎並不容易。

新工處規畫三貂嶺自行車道工程分2階段進行，第1階段興建自行車休憩站，東口段過去是國軍橋隧連軍舍，修繕後改建為自行車休憩站，隧道口及花園廣場前牆再設置歷史導覽解說資訊，讓遊客休憩之餘也能了解隧道歷史。