受暴婦女的避風港 新北在林口世大運社宅設新據點

新北推動「婦女增能三合一計畫」，今起在林口世大運社宅設立新據點，並有好好時光咖啡廳讓受暴婦女練習就業準備。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北推動「婦女增能三合一計畫」，今起在林口世大運社宅設立新據點，提供受暴婦女居住、就業和孩子托顧等三合一服務，新北家防中心主任許芝綺說，不僅有緊急、短期庇護外，也推出中長期安置與自立宿舍，協助受暴婦女展開新人生。

勵馨基金會的研究發現，台灣每年有超過10萬件家庭暴力通報，平均每4分鐘就發生一起，新北去年通報案件有3萬2984件，其中親密關係案件有1萬1956件。另外也有研究指出，受暴婦女平均花7年時間，才有決心離開受暴環境。

許芝綺表示，受暴婦女以無業或家庭主婦居多，經濟難以獨立，因此被迫返回受暴環境，平均往返5到7次才能真正脫離，但一脫離就會面臨經濟、子女照顧及居住問題。

婦女增能三合一計畫的林口服務中心，結合內政部、王詹樣慈善基金會、勵馨基金會，勵馨執行長紀惠容說，除了22戶自立宿舍，也有物資中心、向日葵小屋、好好時光咖啡廳等準備性職場，還有受暴兒少心理諮商和遊戲治療等場域。

新北副秘書長朱惕之說，林口服務中心是繼三重社宅自立宿舍後，受暴婦女第2個家，給予婦女適時的援手。許芝綺也說，婦女增能三合一計畫還提供租金補助、子女就學就托補助、職業媒合等，2年來協助272名婦女，65%個案順利展開新生活。