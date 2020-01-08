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侯友宜張麗善聯袂 促銷雲林茂谷柑

2020-01-08 16:42中央社 新北8日電

雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色帶有喜氣，外型圓滾象徵團圓。雲林縣長張麗善今天與新北市長侯友宜在新北板橋區共同促銷，盛讚茂谷柑甜美多汁，建議消費者把握年前向產地農會訂購。

張麗善今天與斗六市農會、古坑鄉農會帶新上市的茂谷柑禮盒到新北市發表，也邀請雲林同鄉會一同品嚐季節限定的好滋味。

侯友宜表示，為讓來自各縣市的鄉親，在異鄉也能嚐到家鄉的農產品，市府藉農業局平台行銷各地優質農特產，之前與雲林縣合作推廣文旦柚，都獲得雲林鄉親熱烈迴響。

侯友宜表示，這次季節限定的茂谷柑，鮮豔橘紅的外皮剛好符合即將到來的農曆春節，象徵大吉大利，酸酸甜甜多汁的果肉更回味無窮。新北市農會原訂購16公噸，已經再加碼至20公噸。

張麗善表示，雲林縣旅居新北市人口超過70萬人，相當於雲林全縣人口，是旅居在外人數最多的縣市，新北也是全國最大的農產品需求市場，雙方長期合作，盼未來更密切，讓辛苦的果農們能有更好的收入。

農業局表示，台灣常見的橘子有椪柑、桶柑和茂谷柑，這3種橘子各有特點，茂谷柑要選皮薄結實、手感沉重代表水分多、果蒂較細者為佳。

新北市府農業局長李玟表示，新北為全台最大的消費地，以「先創通路，再開農路」的精神，透過展售會推廣各縣市優良農特產，開拓全台農產品銷售管道，讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠的新鮮農產品。

侯友宜張麗善

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