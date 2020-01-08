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台東飯店火災演練 32公尺曲折雲梯車首亮相

2020-01-08 14:19聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

為確保民眾春節旅遊住宿安全，台東縣消防局今天在四維路假期大飯店進行消防演練，模擬飯店火災搶救，首次亮相的32公尺曲折雲梯車成為焦點，演練過程逼真。

「假期大飯店火警，所屬分隊支援！」消防局勤務中心獲報即指揮各分隊支援，5分鐘內超過30輛各式救災車輛抵達現場，消防員熟練的從現場管制、任務簡報、拉起水線，到展開救災行動，非常迅速完成部署。

飯店員工也立即按平時自衛消防編組任務分工，從事通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等任務，分工配合展開各項搶救及逃生行動。另警方、台電、水公司及民間救難單位支援協救災，逼真程度吸引民眾側目。

縣消防局表示，春節假期台東會有許多遊客住宿，加強預防火災宣導工作有其必要，同時也對消防弟兄平時訓練進行成果驗收，期望春節期間保障民眾生命財產安全。

今天演練除飯店救災，也有車禍事故搶救、自衛消防編組、雲梯車救生、鐵捲門破壞、入室人命搜救、繩索下降、雙節梯緊急及應用避難救出、人員快速脫困、繩索滑降、檢傷分類、通風排煙及消防車組射水演練等。

其中，首次亮相參與演練的32公尺曲折雲梯車，利用救生籃架快速上升將受困民眾由高樓運送至地面，大大的減少救援時間。

台東縣消防局今天在四維路假期大飯店進行消防演練，模擬飯店火災搶救。記者尤聰光／翻...
台東縣消防局今天在四維路假期大飯店進行消防演練，模擬飯店火災搶救。記者尤聰光／翻攝
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消防人員利用繩索，將受困飯店的民眾救出。記者尤聰光／翻攝
消防人員利用繩索，將受困飯店的民眾救出。記者尤聰光／翻攝
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首次亮相參與演練的32公尺曲折雲梯車，利用救生籃架快速上升將受困民眾由高樓運送至...
首次亮相參與演練的32公尺曲折雲梯車，利用救生籃架快速上升將受困民眾由高樓運送至地面。記者尤聰光／翻攝
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春節台東火災

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