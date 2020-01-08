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台商回流 新北科技製造業開缺徵人

2020-01-08 12:48聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

中美貿易大戰台商回流，使科技製造業人力需求增加，另外農曆春節前後餐飲業者用人需求也達高峰，新北勞工局將於10日在新北市府6樓大禮堂舉辦暖冬徵才活動，勞工局長陳瑞嘉說，要讓求職民眾年前找工作過好年。

陳瑞嘉表示，這次暖冬徵才的廠商餐飲及旅宿業占總職缺3成9、科技製造業占總職缺3成1、批發零售業占總職缺1成4，台商回流、農曆春節也讓相關產業的人力需求增加，因此就服處在年前規畫徵才，協助求職、轉職民眾。

陳瑞嘉說，徵才邀請昇陽國際半導體、樺漢科技、雄獅鉛筆、王品餐飲、安心食品(摩斯漢堡)、微風廣場、福容大飯店等36家廠商，提供約1千7百個就業機會，另外也有兼職職缺約274個，讓學生在假期有工讀機會，增加社會經驗。

勞工局指出，待遇方面，科技製造業的樺漢科技製程工程師Web/Java工程師，薪資為4萬員以上；東興紙品儲備主管薪資也超過4萬元；華泰大飯店房務副理薪資為4萬至4萬5千元；饗賓餐旅事業的服務訓練組長薪資可達3萬5千至3萬8千元。

勞工局也說，活動現場也規畫履歷健診服務，協助青年檢視自身履歷讓求職履歷更加吸睛，另還有「VR科技虛擬實境求職體驗」，讓民眾在面試前可先透過VR虛擬實境深入瞭解企業文化、職場環境及職缺內容。

暖冬徵才的廠商餐飲及旅宿業占總職缺3成9、科技製造業占總職缺3成1、批發零售業占...
暖冬徵才的廠商餐飲及旅宿業占總職缺3成9、科技製造業占總職缺3成1、批發零售業占總職缺1成4，36家廠商，提供約1千7百個就業機會。圖／新北勞工局提供
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暖冬徵才現場也規劃履歷健診服務，協助青年檢視自身履歷讓求職履歷更加吸睛。圖／新北...
暖冬徵才現場也規劃履歷健診服務，協助青年檢視自身履歷讓求職履歷更加吸睛。圖／新北勞工局提供
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薪資勞工局求職

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