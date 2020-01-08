新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

新北塭仔圳都計重劃今年啟動。圖／城鄉局提供 分享 facebook

新北市長侯友宜今天表示，未來3年將是翻轉新北的關鍵，市府將針全力推動塭仔圳、五股垃圾山及蘆南蘆北都更重劃，建構以新板特定區、新莊副都心和三重第二行政中心的新大台北軸心。

塭仔圳等地問題延宕多年，從舊台北縣時代就存在，政府卻一直未解決，侯市府把這3大問題列為任內新北都市發展重點。

其中塭仔圳市地重劃都計案位在新莊和泰山交界，總面積近400公頃，有多達7千名土地所有權人，近5千間建物，問題複雜，2009年就開始作業，卻直到去年才在內政部審議通過，預定今年啟動。

地政局長康秋桂今天在市政會議專案報告，說明初期規畫情況。她表示，塭仔圳內部大多是鐵皮工廠和狹窄彎曲的私設道路，消防、公用設備嚴重不足，貴子坑溪和塔寮坑溪河渠有惡臭，環境品質差，公安、環安和治安都出問題。

目前塭仔圳分為2期規畫重劃，康秋桂說，本月21日送專案小組審議，順利的話希望今年2月能同時審定都市計畫，5月發布都市計畫，6月1期公告重劃，明年底可望動工，2025年10月完工；2期今年底公告重劃，明年6月開工，2026年4月完工。

侯友宜說，新北未來的發展要由點到線至面，點就是各個據點的都更，去年已完成100案以上，今年目標要更高；線就是三環六線，捷運建到哪，開發就到哪；最後形成面，推動各區域發展。

他說，未來希望建立新板特定區、新莊副都心和三重第二行政中心三軸線，軸線帶裡的面就包括塭仔圳、五股垃圾山和蘆南蘆北3計畫。

其中塭仔圳可說是國家門面，外國遊客一進新北市，一眼望去都是鐵皮屋，非常破壞形，希望任內動工整頓做好；五股垃圾山今年也要大整頓，去年已經先整理占用地，今年正整頓私有地；蘆南蘆北的區段徵收也希望提供民眾更滿意答案。

地政局補充表示，蘆南蘆北都計推動目前仍在新北都委會審議，依期程預計明年底審定都市計畫，即可推動開發；至於五股垃圾山目前仍處於臨時管理階段，當地屬於非都市計畫用地，擴大都市計畫時間可能比較久，難以提出時程。