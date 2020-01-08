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寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57聯合報 記者何定照／台北即時報導

第18屆法鼓山冬季青年卓越禪修營，即將於2月4日至9日在金山世界佛教教育園區舉行...
第18屆法鼓山冬季青年卓越禪修營，即將於2月4日至9日在金山世界佛教教育園區舉行。圖為法鼓山天南寺。記者何定照／攝影
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第18屆法鼓山冬季青年卓越禪修營，即將於2月4日至9日在金山世界佛教教育園區舉行，營隊不僅有智慧開示分享、禪修觀念傳授，以及邀請心理與社工老師帶領工作坊，還有手作「布朗尼」等點心放鬆時刻，18至35歲的青年都可以參加。

協助指導今年營隊的演信法師表示， 許多學員回饋，參加完營隊後，才發現過去對自己的認識只是冰山一角，「我」其實是最熟悉的陌生人。他說，禪修中所能學習到的「觀照、覺察」，可以幫助學員靜下心去面對隱藏於內心的我，進而自我肯定、自我提昇，直到圓滿自我消融的過程，就能有洗滌心靈的感受，有助於生命重新再出發。

演信法師表示，在唱誦梵唄的過程中，從音聲就可以感受一個人的心靈狀態，所以梵唄與修行是息息相關的。他說，藉由營隊中學習的梵唄唱誦，能引導學員用感恩、懺悔，親近菩薩的願力與學習放鬆身心的方法；藉由經文與行儀，讓音聲融入身心，也能提昇不同以往的生命情懷。

今年營隊仍保留備受歡迎的心靈體驗，例如在「孤獨勇士」課程中，戴上眼罩，獨自摸索道路，面對「看不見」的恐懼，必須在前途迷茫中尋找出口，除了反映現實人生，也帶領反思「看到孤獨的人是誰」、「我等於孤獨嗎」。法師並將指導「禪修」，讓學員運用方法，照見心念的起伏，學習體驗孤獨、感受孤獨、辨識孤獨，從而超越孤獨。

法鼓山世界青年會表示，青年卓越營是服務青年身心成長的公益活動，歡迎民眾報名擔任隊輔、義工，培訓課程則從2月2日開始。營隊詳細活動歡迎上官網查詢。

青年法師社工

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