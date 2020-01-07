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柯志恩有女兒助選 余天找余帝當分身搶票

2020-01-07 22:55中央社 新北7日電

選舉倒數衝刺常讓候選人分身乏術，此時，家人就成了最佳助選員，新北市立委候選人柯志恩的女兒洪均站街頭發文宣不喊苦；候選人余天弟弟余帝也當分身爭取婆婆媽媽支持。

候選人打選戰，家人常是最堅強的後盾，在每場選戰都不乏家人參與助選的例子，國民黨板橋東區立委候選人柯志恩近來就有個美麗助選員分勞，就是她女兒洪均，無論是站路口、發面紙、早起跑公園、向選民請安，或是代表母親跑行程，她都樂在其中，即使陪媽媽徒步拜票走3小時，一點也不覺得累。

洪均說，她實在太愛媽媽了！她原在美國工作，最近就請假專程回來陪媽媽。她說「當媽媽背負壓力最大的時候，身為女兒一定要陪伴媽媽身旁，共度人生的重要時刻。」她從小以媽媽為榮，所以第一次學習當「助選員」很開心。

另外，民進黨三重立委候選人余天的家人助選團就助選助到有口碑，但今年因女兒余苑綺罹癌化療中，再加上日前收到恐嚇信，余天已儘量少讓家人出面，往往都是單槍匹馬應付選戰，但在選戰最後衝刺，余天也全家總動員，就連弟弟余帝也當起助選員。

余天說，余帝早在兩個月前就開始幫他拉票助選。余帝也笑說兄弟兩人長得像，「有很多人看到我都說，欸，你是余天的兄弟嗎？」

余帝今天再次陪余天掃市場，一路拜票都受到攤商及路人歡迎。余帝接受媒體聯訪表示，「不只我出動，我二哥也已經出來掃街拜票，全家都動員，分進合擊，大嫂也在陪同巷戰，在里長帶領下走遍大街小巷」。

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