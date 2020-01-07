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淡水文中四公園更新 老人小孩安全玩

2020-01-07 19:09觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水區沙崙里的文中4公園，經新北市議員陳偉杰與區公所爭取補助經費，斥資約176萬...
淡水區沙崙里的文中4公園，經新北市議員陳偉杰與區公所爭取補助經費，斥資約176萬元將公園設施更新。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水區沙崙里的文中4公園，原本的設施因老舊損壞拆除，經新北市議員陳偉杰與區公所爭取補助經費，斥資約176萬元將公園設施更新，讓遊戲選擇更多元，遊戲場區更豐富，且相關設施都符合CNS規範，讓老人及孩童有個安全的休憩場所。

淡水區沙崙里的文中4公園，過去是一座附近居民，時常運動休閒場所，公園內包含籃球場、兒童遊戲場、成人體健設施及休閒步道，但原本的設施因老舊損壞拆除，且兒童遊具並沒有符合CNS規範，為使遊憩民眾能有安全無虞的休閒環境，新北市議員陳偉杰與區公所爭取補助經費，斥資約176萬元將公園設施更新，營造優質且有特色的公園休憩場所。

議員陳偉杰表示，在爭取經費到位後，將公園裡的兒童遊戲場除增設搖搖馬與翹翹板供年幼的兒童遊玩外，特別挑選一組包含攀爬設施與溜滑梯組合的特色遊具，讓遊戲選擇更多元，遊戲場區更豐富，且相關設施都符合CNS規範。

另外沙崙里長王麗珠表示，為了讓長者帶孫子來公園遊玩，也能同時活動筋骨，在遊戲區旁則增設上肢牽引器及雙人漫步機等成人體健設施，長者可邊活動邊關心遊戲中的兒童，讓兒童遊樂安全無死角。

淡水區長巫宗仁表示，在陳偉杰議員及區公所的發想下，於文中4公園設計一座以雨傘為概念的休息涼亭，不僅是感謝議員的支持，後續公所將持續推動改善更新轄內公園設施，提供市民更完善的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

淡水溜滑梯

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