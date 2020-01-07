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水公司舊址設停車場 淡水民憂噪音等問題

2020-01-07 19:10觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水自來水營運所舊地址設立停車場空間，不少居民擔心會有噪音、空氣汙染等問題，希望...
淡水自來水營運所舊地址設立停車場空間，不少居民擔心會有噪音、空氣汙染等問題，希望業者做好週邊環境保持。 圖／紅樹林有線電視提供
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自來水公司在107年四月將在淡水博愛街上的營運所遷移到新辦公廳設，為讓閒置兩年的舊地址能夠活化使用，今年將設立停車場空間，對此，不少居民擔心會有噪音、空氣汙染等問題，希望業者做好週邊環境保持，減少對居民生活的影響。

在107年四月，台灣自來水公司在淡金路台二線旁，設立3萬5千噸自來水配水池，不僅是解決新市鎮用水問題，還有過去缺水的困境，自來水公司更將原本在淡水博愛街上的淡水營運所遷移到這裡的新辦公廳設，而為了讓閒置兩年的舊地址能夠活化使用，自來水公司打算今年將這裡設立停車場空間。

自來水公司第一區管理處祕書 陳素卿表示，在進行土地招租之後，由民間業者得標，將要做收費停車場，雖然是機關用地但向新北市申請核准後，將會設置50到60格汽車停車位，將可以解決週邊社區停車位不足的問題。因此自來水公司日前也到幸福里辦公室，與居民面對面開會討論設置後的問題。

附近居民表示，在設立停車場後，擔心會有噪音、空氣汙染等問題，加上地面不透水性夏天溫度升高。

幸福里長李佳倩表示，過去她有發公文希望可以做長照中心或是活動中心，但在等待自來水公司回復過程中，就被發包做停車場，雖然是可以接受但也希望，業者與自來水公司可以做好週邊環境的保持，減少對居民生活的影響。

停車場淡水

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