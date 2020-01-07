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徐立信合體新光公主拋政見 並呼籲雙林公開政治獻金

2020-01-07 17:41聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市立委第五選區(中正、萬華)選戰激烈，除無黨籍立委林昶佐和國民黨前立委林郁方的「雙林對決」備受關注外，民眾黨候選人徐立信下午也與民眾黨不分區立委候選人吳欣盈，合體拜票、拋政見，兩人共同簽署「爭取長者權益連署書」，要一起進軍立院推動銀髮樂活政見。

面對雙林激烈夾殺，外界評估徐立信恐在選戰中被邊緣化，甚至操作棄保，對此，徐立信則維持選戰節奏，持續勤走基層，並拋出政見承諾，徐表示，對長者的關心照顧相當重要，他過去成功爭取台北市65歲以上長者免繳健保費，若能進軍立院要推動全國比照辦理。

徐立信指出，更重要的是敬老卡使用，因為老人福利法第25條有限制，敬老卡必須使用在交通設施或康樂活動等，但很多長者行動不便、沒辦法出門，僅管北市敬老卡裡有480元，但長者根本不能使用，使用率低餘5成。

徐立信承諾，進入立院後要推動老人福利法第25條的修正案，讓長者自己決定要如何使用敬老卡，呼籲選民共同支持，「要改變藍綠只會說，不會做的情形」。

擁有「新光公主」之稱的吳欣盈則說，她跟徐立信對銀髮議題都相當關心，年齡只是一個數字而已 ，重點是要活得自在，活得有尊嚴、有自主權，讓老人可以很自由自在，每天開心生活，若能順利進入立院，對於銀髮議題、老人權利會全力以赴。

另外，徐立信也呼籲「雙林」公開政治獻金明細，他說，政治獻金是選民對候選人的重要參考指標，應該在選前公布，政見發表時他已經公布自己的政治獻金明細，「請問雙林敢不敢公布？」，收了誰的錢、收了多少錢、錢用在哪裡，都應該讓選民知道，做為抉擇的參考。

徐立信強調，他從來不收企業跟財團贊助，如果收到捐款都會一一退回，請問「雙林」敢不敢退，並直言選立委不應該做企業的門神，要求「雙林」儘速公布政治獻金明細。

徐立信下午與民眾黨不分區立委候選人吳欣盈，合體拜票、拋政見，兩人共同簽署「爭取長...
徐立信下午與民眾黨不分區立委候選人吳欣盈，合體拜票、拋政見，兩人共同簽署「爭取長者權益連署書」，要一起進軍立院推動銀髮樂活政見。記者郭頤／攝影
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