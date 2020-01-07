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防工廠火災爆炸 新北稽查29家違規

2020-01-07 15:49聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

年關將近，新北勞工局避免工作場所發生火災爆炸風險，勞檢處進行施火災爆炸危害預防專案檢查，30家易發生危險的事業單位，初查竟有29家違反作業安全規定，其中以化學品管理及火災爆炸事項違反比例最高，總共開罰54萬元。

勞檢處說，新北近年來發生數起工作場所火災爆炸案件，造成多名勞工受傷，甚至引起周遭居民的恐慌，火災發生主因就是欠缺使用及處理易燃液體、氣體的安全認知，甚至對作業環境危害辨識能力明顯不足。

勞檢處表示，春節前找來火災爆炸專家、學者，對相關廠商實施檢查，督促事業單位落實防災措施，違反作業安全規定的29家，共違規159項，化學品管理違反53項、火災爆炸事項違反20項。

勞檢處指出，其中4家事業單位違反「防災重點項目」分別裁罰6萬元，最常見的處罰原因，就是工作場所有易燃液體或可燃性氣體滯留疑慮，卻未採取通風、換氣措施，或未使用防爆電氣機械、器具或設備。

若為準備防範措施，化工廠、金屬製品製造業等高風險事業單位，都會造成不可挽回的火災爆炸意外，勞檢處說，多數事業單位複查時已完成改善，最終開罰13家事業單位，共54萬元。

勞檢處提醒，事業單位在有易燃液體或可燃性氣體的作業場所，應有通風、換氣等措施，並使用防爆性能的電氣機械、器具或設備；高壓氣體使用、貯存應固定處置；加強危害性化學品的管理。

新北勞檢處前往稽查化學製品製造業的公司，並檢視現場化學品攪拌區的防爆裝置設置情形...
新北勞檢處前往稽查化學製品製造業的公司，並檢視現場化學品攪拌區的防爆裝置設置情形。圖／新北勞工局提供
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新北勞檢處前往稽查金屬製品製造業的公司，專家針對電腦數值控制機，提出被捲、被夾危...
新北勞檢處前往稽查金屬製品製造業的公司，專家針對電腦數值控制機，提出被捲、被夾危害預防的改善方法。圖／新北勞工局提供
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火災爆炸勞檢

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