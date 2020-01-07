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快檢查！新北2325名持舊式身分證 沒換領就不能投票

2020-01-07 14:18聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，將於1月11日星期六投票，新北市選委會除提醒，投票當天記得帶身分證、印章及投票通知單外，針對謠言傳持改制直轄市前的身分證無法投票，選委會澄清，即使的戶籍地址為舊縣市名稱，該身分證仍屬有效。

2020總統及立委選舉將在1月11日本週六，早上8時至下午4時進行投票，針對網路謠傳持縣市改制直轄市前的身分證無法投票，選委會對此澄清。

選委會表示，民眾所持民國94年12月21日起換發的新式國民身分證，即使戶籍欄的地址為改制前的舊縣市名稱，該身分證仍屬有效。

例如設籍在新北市的市民，在改制直轄市後未換領身分證，戶籍地址仍登載為台北縣，依然可以領取選舉票，不需要再向戶政事務所申請換發身分證。

另，經新北市民政局統計，截至今年1月2日止，新北市共有2325位市民仍為舊式身分證，尚未換領新式身分證。

民政局表示，依內政部公告，民國94年12月21日前核發的舊式國民身分證，自民國96年1月1日起已停用，不得憑領選舉票，呼籲選民盡早在1月10日前自行到戶政事務所申請換領。

選委會提醒，投票日當天，戶所不對外受理戶政業務，僅派員留守處理一般查詢事項，因投票日適逢周六，新北各戶所暫停加值服務。

若選民有非載有最新發證日期的身分證或身分證遺失、毀損等無法辨識時，請在1月10日前前往全國任一戶所申請補、換發身分證。

針對近期網路傳改制前身分證不能投票謠言，新北市選委會出面澄清解釋。圖／新北市民政...
針對近期網路傳改制前身分證不能投票謠言，新北市選委會出面澄清解釋。圖／新北市民政局提供
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身分證投票

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