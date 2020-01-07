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八里動物之家與業者設認養小棧 讓236隻毛孩找到新家

2020-01-07 13:27聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市部分公立動物之家距離較遠，因交通不便，減少民眾參觀意願，為推廣毛寶貝認養，八里動物之家與7家寵物業者合作設立認養小棧，將健康犬貓送至店內增加曝光率，截至去年底，已替236隻毛寶貝找到新家，動保處表示，透過與寵物業者店家合作，將適養的毛寶貝送至寵物店，除大幅增加被認養的可能性，對於民眾也方便許多。

八里動物之家獸醫師施瑞伶表示，配合零安樂政策，除了致力於執行浪犬貓TNVR控制野外數量外，也需要開拓所內動物認養管道，其中野貓的多發情特性，讓動物之家大約每2至3個月就會接獲大量奶貓或幼貓救援案件，因此如何推廣認養顯得格外重要，目前八里動物之家與新莊、泰山以及蘆洲共計7家寵物業者合作設立愛心認養小棧，持續為毛寶貝尋找溫暖的家。

動保處表示，動物經由獸醫師評估健康狀況良好且適養，便會安排送至小棧增加認養機會，其中也不乏是經過動保員親訓的成貓，送至小棧的毛寶貝會由店員細心照料，若於送養期間發現犬貓健康有異樣時，也會即時與動物之家聯繫接回治療。

動保處指出，由於認養小棧位處市區交通便利，且營業時間更能符合民眾需求，民眾在店內與毛寶貝互動後，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續，飼養物品需求也可就近在寵物店購買。

農業局長李玟表示，動保處從104年5月起推動愛心認養小棧，有效提升偏遠地區公立動物的家犬貓認養率，民眾除可在農委會設置的全國動物收容管理系統瀏覽各動物之家的收容動物，也可在各動物之家開放時間與毛寶貝們相處互動，或到新北市各地愛心認養小棧參觀，並呼籲民眾，認養前務必審慎考量自身能力「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」。

民眾在店內與毛寶貝互動後，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續，飼養物品需求也...
民眾在店內與毛寶貝互動後，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續，飼養物品需求也可就近在寵物店購買。圖／新北市動保處提供
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送至小棧的毛寶貝會由店員細心照料，若於送養期間發現犬貓健康有異樣時，也會即時與動...
送至小棧的毛寶貝會由店員細心照料，若於送養期間發現犬貓健康有異樣時，也會即時與動物之家聯繫接回治療。圖／新北市動保處提供
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八里動物之家與7家寵物業者合作設立認養小棧，將健康犬貓送至店內增加曝光率。圖／新...
八里動物之家與7家寵物業者合作設立認養小棧，將健康犬貓送至店內增加曝光率。圖／新北市動保處提供
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認養動物之家

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