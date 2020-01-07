八里動物之家與業者設認養小棧 讓236隻毛孩找到新家

新北市部分公立動物之家距離較遠，因交通不便，減少民眾參觀意願，為推廣毛寶貝認養，八里動物之家與7家寵物業者合作設立認養小棧，將健康犬貓送至店內增加曝光率，截至去年底，已替236隻毛寶貝找到新家，動保處表示，透過與寵物業者店家合作，將適養的毛寶貝送至寵物店，除大幅增加被認養的可能性，對於民眾也方便許多。

八里動物之家獸醫師施瑞伶表示，配合零安樂政策，除了致力於執行浪犬貓TNVR控制野外數量外，也需要開拓所內動物認養管道，其中野貓的多發情特性，讓動物之家大約每2至3個月就會接獲大量奶貓或幼貓救援案件，因此如何推廣認養顯得格外重要，目前八里動物之家與新莊、泰山以及蘆洲共計7家寵物業者合作設立愛心認養小棧，持續為毛寶貝尋找溫暖的家。

動保處表示，動物經由獸醫師評估健康狀況良好且適養，便會安排送至小棧增加認養機會，其中也不乏是經過動保員親訓的成貓，送至小棧的毛寶貝會由店員細心照料，若於送養期間發現犬貓健康有異樣時，也會即時與動物之家聯繫接回治療。

動保處指出，由於認養小棧位處市區交通便利，且營業時間更能符合民眾需求，民眾在店內與毛寶貝互動後，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續，飼養物品需求也可就近在寵物店購買。