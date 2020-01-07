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環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

新北捷運環狀線去年底通車跳票。交通部雖在本月5日完成第一階段履勘，不過從10月25日初勘到1月5日履勘，長達74天，相較過去捷運工程初勘到履勘時間，文湖線29天、信義線27天、機場捷運25天，環狀線時間長達將近三倍。

交通部政次王國材今天在交通部新春記者會上，回應媒體提問時表示，環狀線在測試時其實都很穩定，但最後上高架救援時，發現救援車輛鎖死。台北捷運局須找出答案並說服履勘委員，釐清後才能通車，交通部也樂觀其成。

環狀線初勘到履勘，分為機電、營運、土建三組，營運包含班距、行車穩定度等，並模擬旅客在車上時，行控中心是否異常，營運穩定度是否足夠。不過，在初勘時就曾發現，行控中心只要一有狀況，全線列車就會原地停擺。

一名初勘委員指出，由於環狀線是無人駕駛，要求也較高。當初北捷行控中心要介接到環狀線時發現，一旦系統出現異常訊號，就會出現幽靈車或類似中毒的情形。機電組委員當時就有指出嚴重性，不達安全不能營運。

初勘後北捷公司、捷運工程局對外宣布稱「系統仍在調校」。然而，兩個月後的1月5日履勘時，委員卻被困在車內一小時，也證實了初勘時的顧慮：系統設計只要一個訊號異常就會全線停擺。讓多名委員擔憂的還有未來萬大線與環狀線是同一家廠商，是否也會有同樣情形。

不具名委員指出，「假設通車時人潮洶湧，列車停擺在軌道，男女老幼都在高架上，車子被困一小時要如何是好？」早年文湖線大跳電時，旅客曾走在高架橋上，是否又會重演？尤其環狀線在中和路段，高度達到八層樓高，在這狀況下，「春節前適合通車嗎？」

對此，王國材今天在新春記者會上表示，環狀線第一期的初勘、履勘都希望安全無虞才通車。這次台北捷運公司提出相當多問題，希望能在釐清後通車，若台北捷運局能針對車輛課題找出答案，並說服三名履勘召集人，交通部樂觀其成。

交通部長林佳龍、次長王國材等人今上午召開新春記者會。記者曾原信／攝影
交通部長林佳龍、次長王國材等人今上午召開新春記者會。記者曾原信／攝影
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捷運環狀線北捷王國材

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