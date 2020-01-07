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台北燈節雙主燈亮相 鼠年「白貓」超吸睛

2020-01-07 12:08聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別在南港、西門兩個主展場登場。北市觀傳局今公布今年燈節主視覺，以及東西兩大主場的主燈造型，其中西區為「躲貓貓」，東區則是「展風神」。

其中東區南港主展演區以寬達九米的「展風神」(tián hong sîn)作為主燈。設計師李文政以機車發作為想，將其變形成有雙腳與翅膀的造型，其造型上大量使用了充滿台味獨特的孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具等，雙翅則是台灣四處可見的鐵皮屋建材如透明浪板、角鋼等等，後方的各式招牌，象徵台灣街道景象。

至於西區主燈「躲貓貓」，則是突破過去燈節單一生肖形象的限制，以夢幻與童真的元素，在西門町街頭打造一個巨大的夢境場景。特別的是，今年生肖主角雖然是「老鼠」，但主燈卻可以看到一隻白色的巨大貓咪。設計師林舜隆表示，一想到老鼠，就會聯想到貓咪，整件作品總高度達9公尺，也是近年在西門町最高的主燈。

林舜龍表示，鼠寶寶將以空飄氣球的方式，與透明FRP打造的大貓咪，在燈節期間，以每半小時的燈光秀共同展演這充滿童趣的故事，他也透露，貓咪的白色貓毛，將以大量的瓶刷及光纖材質製作，展現更接近真實的趣味感。

2020年台北燈節將從2月8元宵節至2月16日一連9天在東、西兩大主場舉行，詳情可上官方網站查詢

2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別...
2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別在南港、西門兩個主展場登場，其中西區主燈為「躲貓貓」。圖／北市府觀傳局提供
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2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別...
2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別在南港、西門兩個主展場登場。北市觀傳局今公布今年燈節主視覺，以及東西兩大主場的主燈造型，其中西區為「躲貓貓」，東區則是「展風神」。記者邱瓊玉／攝影
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2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別...
2020台北燈節即將在2月8日至16日登場，今年首度以雙主場、雙主燈的形式，分別在南港、西門兩個主展場登場，其中東區主燈為「展風神」。圖／北市府觀傳局提供
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貓咪西門町東區

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