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士林夜市骰子牛傳坑客 市場處：限期貼分量照否則開罰

2020-01-07 10:53聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

士林夜市去年傳出現切水果攤坑客、骰子牛肉沒標價清楚後，最近又有民眾上網在「爆廢公社」反映花100元只買了9小塊牛肉，再度引起坑客疑慮；台北市政府市場處表示，將派員稽查業者是否標價清楚，另將要求業者2周內將各種分量的實體照片張貼在攤位明顯可見處，否則都將開罰1200元。

士林夜市近年來常傳出有攤商坑客問題，一度連「宅神」朱學恒都點名台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲若能解決「坑人攤位」就捐5萬給民眾黨；未料上個月朱才願賭服輸捐錢，本月就又傳出骰子牛100元分量太少遭民眾質疑的情況。

民眾在網路分享照片反映「士林佛心骰子牛，100$，一塊都還沒吃」，強調剛買來就長這樣，照片中，正方形紙盒內還留有約一半的空間沒裝滿，引發熱議，其他人則留言「一開始都很多後來慢慢的越來越少」、「逢甲夜市買200的量大概你的5-6倍」、「夜市骰子牛完全就是暴利產物啊」等。

市場處科長楊忠誠表示，目前士林夜市約有10家左右的骰子牛肉攤，主要有兩大品牌，都有採用方型盒，將派員全面稽查確認業者標價是否清楚；另外也將透過自治組織、稽查人員，向各骰子牛攤販要求在2周內，將各種分量的實體照片張貼在攤位明顯可見處。

楊忠誠說，因為攤販所處位置為道路等公有地，若稽查發現沒有清楚標價，期限到了未在攤位呈現實際分量照片，都將依道路交通管理處罰條例開罰1200元，並持續稽查到改善為止。

士林夜市去年傳出現切水果攤坑客、骰子牛肉沒標價清楚後，最近又有民眾上網在「爆廢公...
士林夜市去年傳出現切水果攤坑客、骰子牛肉沒標價清楚後，最近又有民眾上網在「爆廢公社」反映花100元只買了9小塊牛肉，再度引起坑客疑慮。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
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夜市台灣民眾黨

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