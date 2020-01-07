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履勘見異常 侯友宜：環狀線確認安全才通車

2020-01-07 00:37聯合報 記者張曼蘋胡瑞玲／新北報導

新北市長侯友宜（中）表示，環狀線要確定安全無虞才會通車。 記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜（中）表示，環狀線要確定安全無虞才會通車。 記者胡瑞玲／攝影
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捷運環狀線第一階段履勘出狀況，新北市長侯友宜昨強調確認安全無虞才通車。因應將通車的環狀線，景安站可能的人車潮，交通局在景平路（景安路─安平路）雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，並於周邊闢建機車停車場，計有196格機車停車位，即日至13日為勸導期，14日起警方將配合執行違規取締拖吊。

捷運環狀線第一階段5日進行履勘，演練「八車連結救援行動」，原本要模擬故障事件，沒想到卻因「故障車」的車門異常開啟，導致煞車咬死，全體人員卡在車上近1小時，模擬事件變成真實事件。

侯友宜表示，他一直強調要確認環狀線安全無虞情況下才能通車，對前天模擬事故沒有其他想法，就是想要確保其安全性，讓民眾平安搭乘。

新北市已與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車...
新北市已與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車位，13日起開放使用。圖／新北市交通局提供
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景平路部分雙號路段 機車退出騎樓

交通局科長許芫綺表示，這次擇定在景安站外的景平路（景安路─安平路），雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，主要預估未來環狀線通車後將湧入大量轉乘人車潮。為了讓騎士有替代停車空間，已經與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，有196格機車停車位，含4格身障機車停車位，本月13日起開放使用。

許芫綺說，另為配合捷運環狀線通車，交通局將在台64線景平路段，再新闢3處機車停車場，約可提供約700格機車停車位，以舒緩民眾停放機車的需求。

捷運環狀線停車場侯友宜

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