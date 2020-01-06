親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新制勞退首批6萬人請領 約可一次拿60萬或月領2084元

這家建商員工好幸福 年終獎金7.7個月

第一次給了他！陳其邁首次站路口輔選 民眾熱情握手

2020-01-06 20:33聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

行政院副院長陳其邁今晚陪同民進黨立委候選人江永昌站在中和景平路路口拜票，這是陳其邁首站路口輔選，陳除了讚賞江永昌為優質立委外，也表示，選舉過程有許多抹黑，但江永昌沒有包袱。

陳其邁首次站路口幫忙輔選，儘管江永昌因下午5時前往土城地檢署向對手提出控告，導致較晚抵達拜票地點，但陳仍親民地與民眾合照、簽名，並呼籲要支持5號江永昌。

陳其邁表示，江長期在財政委員會關注稅制改革，除了協助中央推動有感減稅外，也十分關心長照及托幼政策。

對於江向對手提告，陳其邁也為江抱屈，表示選舉過程中有很多抹黑，但「對手是1支指頭指別人，4支指頭指自己」，但江永昌沒有任何包袱。

陳說，不論是新北市還是中和地區交通建設，江都非常用心，尤其是三環三線等捷運建設，經常督促行政院動作要快一點，「建設不分藍綠」，只要對地方有利，江都會全力以赴。

江永昌則說，2017年10月18日的立法院議事紀錄，當時立法院財政委員會成立調閱小組，他就是三位同意的委員之一，他對慶富案的態度就是「社會大眾有疑問，我們就調查。」這個態度沒有改變，也不會改變。

江表示，他在整個慶富案全都是贊成調查，查立法院的公報也可以查到當時的表決情況，所以不容他人誣指他沒做過的事，一定要捍衛自己的清白，所以才決定提告。

對於選擇景平路站路口，江永昌則表示，會選在捷運景安站前拜票，是因政見中有提到交通政見，且未來環狀線也為在景安站交會。

對於陳其邁為他首次站路口輔選，江表示，兩人關係非常好，過去曾是立法院同事，時常會討論政策，就像今年長照特別扣除額，每人每年12萬元且不用單據，就是當初陳其邁當初在會議中的決定。

行政院副院長陳其邁為輔選民進黨立委候選人江永昌，首次站路口拜票。記者胡瑞玲／攝影
行政院副院長陳其邁為輔選民進黨立委候選人江永昌，首次站路口拜票。記者胡瑞玲／攝影
分享
行政院副院長陳其邁為輔選民進黨立委候選人江永昌，首次站路口拜票。記者胡瑞玲／攝影
行政院副院長陳其邁為輔選民進黨立委候選人江永昌，首次站路口拜票。記者胡瑞玲／攝影
分享

陳其邁立法院慶富案

延伸閱讀

控傳單抹黑 新北立委江永昌控對手邱烽堯違反選...

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍...

陳其邁：韓國瑜政見跳票 人民是最後的裁判

打破傳統吉普車掃街 江永昌單車拜票深入巷弄

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選情緊繃 洪慈庸再提重啟軍中陳年冤案調查

2020-01-06 20:26

頻輔選子弟兵張宏陸 蘇貞昌：我們還有好多事要做

2020-01-06 20:11

陪李彥秀掃街 侯友宜：李連任新北等於多1席立委

2020-01-06 18:42

李乾龍對新北選情樂觀 侯友宜：從沒樂觀的條件

2020-01-06 18:16

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

新店僑仁公園配合參與式預算 打造居民心中口袋公園

2020-01-06 15:19

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

北市景勤2號公園地下停車場啟用 免費停車到月底

2020-01-06 13:23

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

環狀線第1階段履勘 21項需改善

2020-01-06 00:24

汐止翻轉！推動大汐止經貿園區 規畫環河道路

2020-01-06 00:19

北市進用身障獎勵金縮水 每月7千變5千

2020-01-06 00:13

里長大小聲／李秋霞 盼北市府正視陽明山拆遷戶

2020-01-06 00:10

一處停車場髒亂不改 北市開罰1200元

2020-01-06 00:06

新北動物之家貓狗親人 民眾喊療癒

2020-01-05 23:53

里長大小聲／夏潔書拚環境改善 要讓金龍湖步道變夯景

2020-01-05 23:39

新北校長儲訓3大變革 實習至少1年

2020-01-05 23:28

黃石假日二手市集熄燈有望轉往淡水 中繼市場1月中動工

2020-01-05 20:05

北台財神宗教觀光園區今動土 打造北海岸觀光新亮點

2020-01-05 17:13

新北國中小學校長變革 原民放寬、進局實習、國外參訪

2020-01-05 16:14

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

推動大汐止經貿園區 增2.4公頃綠地翻轉工業城印象

2020-01-05 19:46

與貓狗互動掃除鬱悶 新北8處動物之家成另類紓壓去處

2020-01-05 19:21

環狀線履勘演練出狀況 車門異常開啟「委員卡1小時」

2020-01-05 17:50
看更多

熱門文章

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

2020-01-05 21:38

高雄大旗美民眾注意 元月份有6天交通大執法

2020-01-05 20:58

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

八通關古道建新山屋 2年後啟用

2020-01-05 23:44

環狀線第1階段履勘 21項需改善

2020-01-06 00:24

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

汐止翻轉！推動大汐止經貿園區 規畫環河道路

2020-01-06 00:19

新竹自然工法示範區 台開雲夢山丘艾美酒店開工

2020-01-05 23:48

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

不只垃圾成山 桃還有鍋爐汙染

2020-01-05 23:44

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

嘉義規模4.7地震 高鐵北上南下2部列車暫時停車

2020-01-06 16:36

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

南投縣將砸3億打造名間天空塔 暫以「明珠」命名

2020-01-06 20:01

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

秋冬遊補助 台東3.2億居冠

2020-01-05 22:55

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16

嘉義梅山公園梅花開 這兩周最美

2020-01-05 23:14

馬英九為徐志榮助選造勢 發春聯紅包袋人潮洶湧

2020-01-06 19:51

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

2020-01-05 21:39

南投信義鄉踏雪尋梅 夫妻背負賽掀高潮

2020-01-05 22:44

西螺九隆傳設置殯儀館 近百居民組自救會拉布條抗議

2020-01-06 12:55

北市景勤2號公園地下停車場啟用 免費停車到月底

2020-01-06 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top