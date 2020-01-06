第一次給了他！陳其邁首次站路口輔選 民眾熱情握手

行政院副院長陳其邁今晚陪同民進黨立委候選人江永昌站在中和景平路路口拜票，這是陳其邁首站路口輔選，陳除了讚賞江永昌為優質立委外，也表示，選舉過程有許多抹黑，但江永昌沒有包袱。

陳其邁首次站路口幫忙輔選，儘管江永昌因下午5時前往土城地檢署向對手提出控告，導致較晚抵達拜票地點，但陳仍親民地與民眾合照、簽名，並呼籲要支持5號江永昌。

陳其邁表示，江長期在財政委員會關注稅制改革，除了協助中央推動有感減稅外，也十分關心長照及托幼政策。

對於江向對手提告，陳其邁也為江抱屈，表示選舉過程中有很多抹黑，但「對手是1支指頭指別人，4支指頭指自己」，但江永昌沒有任何包袱。

陳說，不論是新北市還是中和地區交通建設，江都非常用心，尤其是三環三線等捷運建設，經常督促行政院動作要快一點，「建設不分藍綠」，只要對地方有利，江都會全力以赴。

江永昌則說，2017年10月18日的立法院議事紀錄，當時立法院財政委員會成立調閱小組，他就是三位同意的委員之一，他對慶富案的態度就是「社會大眾有疑問，我們就調查。」這個態度沒有改變，也不會改變。

江表示，他在整個慶富案全都是贊成調查，查立法院的公報也可以查到當時的表決情況，所以不容他人誣指他沒做過的事，一定要捍衛自己的清白，所以才決定提告。

對於選擇景平路站路口，江永昌則表示，會選在捷運景安站前拜票，是因政見中有提到交通政見，且未來環狀線也為在景安站交會。