頻輔選子弟兵張宏陸 蘇貞昌：我們還有好多事要做

蘇貞昌今明連續兩晚都會到板橋替張宏陸站車隊拜票。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 選戰倒數，行政院長蘇貞昌今晚再到板橋替子弟兵、新北市第6選區立委候選人張宏陸站車隊拜票。蘇貞昌表示，相信市民希望從板橋產生好立委，在國會為板橋做事，「我們還有很多事情要做，蔡總統連任一定越做越好，拜託大家。」

蘇貞昌今天一抵達現場，數十名海外助選團紛紛高喊「院長好！」蘇貞昌也開心地握手致謝，並說「哇！這麼多人從海外回來，真的很感謝！」

蘇貞昌受訪時表示，今天一早到蘇花改通車典禮，看到基層人員盡心盡力，讓台灣有一條更好的路完成，也可以看到民進黨執政的效率，今晚來為張宏陸助選，想告訴鄉親張宏陸非常實在、認真、誠懇，在立院這些年來為板橋爭取非常多，若讓張宏陸繼續在國會，不但可以為板橋爭取更多，為鄉親傳達民意，尤其蔡英文總統連任後要推動的各種工作，一定會更順利。

蘇貞昌指出，張宏陸是非常有經驗的民意代表，當年張宏陸代理板橋市長，當了兩屆的議員，現在又做一屆立委，更有經驗，選舉就是要選張宏陸這樣正派誠懇的人，相信市民也希望從板橋產生好立委，在國會為板橋做事。