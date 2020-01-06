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頻輔選子弟兵張宏陸 蘇貞昌：我們還有好多事要做

2020-01-06 20:11聯合報 記者張曼蘋／即時報導

蘇貞昌今明連續兩晚都會到板橋替張宏陸站車隊拜票。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌今明連續兩晚都會到板橋替張宏陸站車隊拜票。記者張曼蘋／攝影
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選戰倒數，行政院長蘇貞昌今晚再到板橋替子弟兵、新北市第6選區立委候選人張宏陸站車隊拜票。蘇貞昌表示，相信市民希望從板橋產生好立委，在國會為板橋做事，「我們還有很多事情要做，蔡總統連任一定越做越好，拜託大家。」

蘇貞昌今天一抵達現場，數十名海外助選團紛紛高喊「院長好！」蘇貞昌也開心地握手致謝，並說「哇！這麼多人從海外回來，真的很感謝！」

蘇貞昌受訪時表示，今天一早到蘇花改通車典禮，看到基層人員盡心盡力，讓台灣有一條更好的路完成，也可以看到民進黨執政的效率，今晚來為張宏陸助選，想告訴鄉親張宏陸非常實在、認真、誠懇，在立院這些年來為板橋爭取非常多，若讓張宏陸繼續在國會，不但可以為板橋爭取更多，為鄉親傳達民意，尤其蔡英文總統連任後要推動的各種工作，一定會更順利。

蘇貞昌指出，張宏陸是非常有經驗的民意代表，當年張宏陸代理板橋市長，當了兩屆的議員，現在又做一屆立委，更有經驗，選舉就是要選張宏陸這樣正派誠懇的人，相信市民也希望從板橋產生好立委，在國會為板橋做事。

隨後話鋒一轉，蘇貞昌也說，很感謝大家從世界各地回來台灣，台灣這幾年在蔡總統帶領下有很多改革跟進步，像是中國發生非洲豬瘟，周邊國家都中鏢，只有台灣顧好好，現在還有豬肉可以吃，就知道蔡總統領導有方，「我們還有很多事情要做，蔡總統連任一定越做越好，拜託大家。」

蘇貞昌今晚再到板橋替子弟兵張宏陸助選拜票。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌今晚再到板橋替子弟兵張宏陸助選拜票。記者張曼蘋／攝影
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蘇貞昌大讚張宏陸認真實在，要鄉親投給好立委。記者張曼蘋／攝影
蘇貞昌大讚張宏陸認真實在，要鄉親投給好立委。記者張曼蘋／攝影
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張宏陸蘇貞昌2020選舉新北市立委2020選舉

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