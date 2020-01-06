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侯友宜陪李彥秀掃街 侯：李連任新北等於多１席立委

2020-01-06 18:42聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市立委第四選區選戰激烈進入投票前倒數，國民黨立委李彥秀今天與新北市長侯友宜合體車隊掃街催票，還有10位左右的在地里長陪同，做倒數衝刺；李受訪時也強調，只要是對大台北居民好的都會全力以赴，把該做的事情，腳踏實地地做好。

車隊出發前，侯友宜受訪表示，李彥秀非常優秀，不論當議員時或現在當立委，表現都很亮眼，新北市汐止與南港內湖關係密切，李當選等於新北市也當選一名立委、多了一席；尤其雙北很多交通、都市計畫都連在一起，都需要李在中央幫雙北爭取更多建設，讓雙北共榮共生。

侯友宜說，李彥秀其實在最後階段也碰到很多挑戰，但他相信李永遠做自己、一直衝鋒陷陣，希望衝出最佳績效，開出最亮眼的選票，他個人對李很有信心。

李彥秀則說，雙北本來就是共同生活圈，過去幾年有機會把雙北學區做調整便民，在都更、交通部分，其實都和侯說的一樣，要共榮一起努力，讓大台北地區在工作、居住上更便利舒適，未來若能連任，新北也等於多一席立委；只要是對大台北居民好的都會全力以赴，把該做的事情腳踏實地地做好。

談到捷運路線，李彥秀則說，捷運民生汐止線不論是汐止或內湖的居民，都等待非常久，希望全線盡速核定後，第一階段可以優先來動工，第二階段就等待柯市府有進一步定案後再來處理；捷運一動就是5到10年的工期時間，希望為了10年後的交通著想，其實現在內湖汐止的塞車狀況已很嚴重，若第一階段可先動工，相信5年之後一定不會後悔，但現在不做以後一定後悔。

李也說，除民汐線外，環狀線、南北線都要盡速規畫，雙北市民都認為市政府有必要做10到30年的大眾運輸工具規畫，看準未來需求，提早動工才是對的。

北市立委第四選區選戰激烈進入投票前倒數，國民黨立委李彥秀今天與新北市長侯友宜合體...
北市立委第四選區選戰激烈進入投票前倒數，國民黨立委李彥秀今天與新北市長侯友宜合體車隊掃街催票。記者翁浩然／攝影
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李彥秀汐止

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