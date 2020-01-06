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星光橋旁牆面髒污 種爬藤植物也彩繪

2020-01-06 21:20觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止的星光橋靠近建成路有一邊是種花綠美化，另一邊還是好髒亂，市議員廖先翔會勘，決...
汐止的星光橋靠近建成路有一邊是種花綠美化，另一邊還是好髒亂，市議員廖先翔會勘，決定用帆布的方式美化。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止星光橋蓋好之後，每天運動休閒的人很多，只是在靠近建成路這一側的貨櫃專用道牆面，有一邊是種花綠美化，但是，另一邊還是好髒亂，今(6)日上午市議員廖先翔會勘，決定用帆布的方式美化，用生態概念的彩繪，提升休憩品質。

建成里長黃信裕說，我們這一塊景觀廁所旁邊的牆面，因為一直看起來都非常的髒亂，所以，在107年時，廖議員那邊有一個參與式預算，那時候我們有提出來爭取彩繪美化，那先翔議員當選後也積極幫我們完成，這邊做一個大圖的輸出，貼在牆面上美化，讓民眾來星光橋或是河堤散步的時候，可以欣賞這樣的美景，使這個地方的環境也能得到改善。

市議員廖先翔表示，星光橋蓋好後是許多民眾休憩的場所，只是之前黃里長有提到有一個貨櫃專用道橋樑的牆面並不是非常的美觀，所以，研議想辦法來解決，那有分為兩個部分，地面有種植栽的部分，我們在五年前就已經有討論用綠化牆的方式，種爬藤類的植物美化牆面，那經過五年成效已經非常的好。

廖先翔指出，那另一邊也就是比較不適合植栽綠化的牆面，當初有考慮是用彩繪或是其他方式改善，只是因為彩繪因為時間久了還是容易髒不好維護，所以，最後是決定用帆布的方式美化，用生態概念的彩繪，提升整體的休憩品質。

星光橋汐止

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