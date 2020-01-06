總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

民進黨副總統候選人賴清德（前中）掃街拜票車隊今從新北市萬里區昭靈宮出發，民進黨立委候選人賴品妤（前右）陪同，尋求選民支持。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

民進黨副總統候選人賴清德掃街拜票車隊，今天從故鄉新北市萬里區昭靈宮出發。民進黨立委候選人賴品妤陪同，尋求選民支持。賴品妤說，選民要的是愛這塊土地，願意為這塊土地付出的人，請大家給最有熱誠、敢衝敢拚的年輕人一個機會。

賴品妤說，選戰已進入尾聲，這幾個月來她跟基層請託、拜票、懇求大家支持的時候，很多人只問她一個問題，「年輕人你過來這裡，如果你選上立委，你會好好留下來嗎？你愛這裡嗎？你會好好照顧我們這塊土地嗎？」

賴品妤說，她回答今年來這裡選舉，競選立委職務，那些是她的義務，本來就是她的責任。她發現民眾要的很少，他們就是要她愛這裡，願意為這裡付出，然後就一起支持她，幫她拉票。

賴品妤表示，台灣民主是前輩用血淚，用很多付出換來的，得來不易。中國從來不願意放棄對台灣武力統一的威脅，不放棄併吞、侵略台灣的意圖，在這樣危機的時刻，2020選戰非常關鍵。如果蔡英文總統當選，國會沒有過半的話，改革沒有辦法往前，對主權也會有威脅。

賴品妤說，她的行動已經證明對這塊土地有熱誠，願意為台灣社會付出，這一席很關鍵、很關鍵，懇請大家支持她，給最有熱誠、敢衝敢拚的年輕人一個機會。她會勇敢直前的往前衝，也會用最大的熱誠服務鄉親。